النادي الأهلي السعودي في بيان رسمي: نعتذر عن التجاوزات التي ارتكبت في قضية محمد العويس

أصدر النادي الأهلي السعودي بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الثلاثاء، قدَّم خلاله اعتذارًا رسميًا لإدارة نادي الشباب، بسبب قضية الحارس محمد العويس.

وقال النادي في بيانه: “باسم جميع أعضاء الشرف ومجلس الإدارة نتقدم باسم النادي الأهلي وجماهيره واللاعبين والإداريين إلى نادي “الشباب” الشقيق بالاعتذار عن التجاوزات والأخطاء القانونية والإدارية التي واكبت انتقال اللاعب محمد العويس إلى النادي الأهلي، وذلك بعد أن درسنا بعناية شكوى نادي الشباب الذي كان محقًا في جميع مطالباته ضد نادينا”.

وأضاف النادي: “كما نتقدم بالاعتذار للجماهير الرياضية العريضة، وهيئة الرياضة، واتحاد القدم، عن الأخطاء والتجاوزات التي ارتُكبت، وإذ نقرُّ بالمخالفات، والتجاوزات القانونية، فإننا نتقدم بالاعتذار، لتواكب الرياضة قرارات الإصلاح ومكافحة الفساد”.

وتابع البيان: “نأمل من رجالات نادي الشباب قبول هذا الاعتذار، ونطلب التسوية الودية لجميع حقوق “الشباب” القانونية، والمالية، والرياضة، والأدبية، لكي تعود علاقة الناديين التاريخية في خدمة الرياضة وكرة القدم السعودية المتأهلة إلى كأس العالم العام المقبل، والتي نأمل أن نقدم فيها ما يليق بالرياضة والوطن”.

وباتت الأزمة بين ناديي الأهلي والشباب في قضية توقيع محمد العويس، حارس نادي الشباب السابق، لمصلحة نادي الأهلي والذي يرتدي شعاره هذا الموسم في طريقها للحل الودّي، ويأتي ذلك بعد أن غرّد “تركي آل الشيخ”، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بصورة تجمعه بالأمير فيصل بن خالد بن عبدالله عضو شرف نادي الأهلي، وفهد بن خالد بن سلطان عضو شرف نادي الشباب، والأمير تركي بن محمد الفيصل رئيس نادي الأهلي المكلف، وطلال آل الشيخ رئيس نادي الشباب المكلف، والذي اعتذر عن استمراره مؤخراً، وعادل عزت رئيس اتحاد القدم.