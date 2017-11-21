برعاية تركي آل الشيخ.. انتهاء قضية محمد العويس بشكل ودي (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودي، خلال اجتماعه في منزله برئيسي نادي الشباب والأهلي السعوديين، لحل قضية الحارس محمد العويس بشكل ودي.

وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر حسابه الرسمي على تويتر: “تم التوصل لحل بين أهم طرفين في قضية العويس وهما فيصل بن خالد و فهد بن خالد، بحضور رئيسي الأهلي والشباب وبرعاية رئيس هيئة الرياضة ورئيس اتحاد الكرة”.

تم التوصل لحل بين اهم طرفين في قضية العويس وهما فيصل بن خالد و فهد بن خالد ، بحضور رئيسا الاهلي والشباب وبرعاية رئيس هيئة الرياضة ورئيس اتحاد الكرة ، اخيرا تم الحل بما يكفل حق الناديين وعدم ضرر احد ، اتمنى ان لا يتضرر اي نادي باخطاء شرفية#الاهلي_الشباب_صلح pic.twitter.com/d15SeeBAfD — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) November 21, 2017

وأضاف: “أخيرًا تم الحل بما يكفل حق الناديين وعدم ضرر أحد، أتمنى ألّا يتضرر أي نادٍ بأخطاء شرفية”.

كما نشر تركي آل الشيخ الصورة على حسابه دون أن يضع عليها أي تعليق رسمي، كما دشن الجمهور الرياضي هاشتاغا باسم “#الاهلي_الشباب_صلح” للتعليق على الصورة والتي أكد العديد على أنها تدل على الصلح بين الناديين.

ودعا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، خلال الشهر الماضي، ناديي الشباب والأهلي لحل أزمة اللاعب محمد عويس، محذرًا من توقيع عقوبات على أحد الناديين واللاعب، لكن الإدارة السابقة للأهلي أصرت على المضي قدمًا في الخلاف، الأمر الذي دفع الهيئة إلى تحويل القضية لهيئة الرقابة والتحقيق التي كشفت عن إدانات رياضية وقانونية للأهلي وللاعب محمد العويس وقائد الأهلي تيسير الجاسم وعضو شرف أهلاوي.