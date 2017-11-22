استقبال حافل من جمهور نادي الهلال لكارلوس إدواردو عقب عودته للسعودية (فيديو)

عاد المحترف البرازيلي في صفوف نادي الهلال السعودي، كارلوس إدواردو، إلى العاصمة الرياض، مساء أمس الثلاثاء؛ وذلك لإنهاء إجراءات سفره لمسقط رأسه.

وحرص الجمهور السعودي على استقبال اللاعب بحرارة في المطار، وأظهرت الفيديوهات التي تمّ تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجمهورَ وهو يلتف حول اللاعب ويهتفون باسمه من أجل دعمه في رحلة علاجه المقبلة.

ويستعد إدواردو، للخضوع إلى عملية الرباط الصليبي في البرازيل، على يد الجراح ريني عبد الله، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها في طوكيو، تعرضه لقطع في الرباط الأمامي للركبة اليسرى.

???? فيديو من إستقبال الجماهير الهلالية لـ إدواردو فور وصوله مطار الملك خالد الدولي

⁧#استقبال_ادواردو_بالمطار⁩ pic.twitter.com/5Y7CT89SNg — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 22, 2017

وحرص إدواردو على توديع زملائه اللاعبين قبل مغادرته.

وانتشرت دعاوى بين جماهير الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتوجه لمطار الملك خالد الدولي، فجر الغد، لاستقبال إدواردو وتشجيعه والشد من أزره.

وخرج إدواردو في الدقيقة الـ 18 من زمن مباراة فريقه السعودي أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، السبت الماضي، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.