كم رصد نادي الهلال السعودي للتعاقد مع خليفة كارلوس إدواردو؟

فقد نادي الهلال السعودي، أبرز لاعبيه خلال الموسمين الماضي والجاري، بعدما أعلن عن إصابة كارلوس إدواردو بقطع في الرباط الصليبي؛ ما يعني غيابه ما لا يقل عن 6 أشهر.

وبدأ الهلال البحث عن مهاجم بديل للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة الرياضي السعودية إن “الهلال رصد 20 مليون ريال للتعاقد مع لاعب جديد على سبيل الإعارة حتى يعود ادواردو”.

وقالت تقارير سعودية، إن فيلانوفا لاعب الاتحاد قد يكون خليفة إدواردو.

من جهة أخرى، قال عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء السعودية إنه “لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانبـ بحسب ما نشرت صحيفة عكاظ، ردًا على دعاء مشجعي الأندية السعودية المنافسة للهلال على اللاعب المصاب بالرباط الصليبي”.

وأشار المنيع إلى أنه لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب؛ إلا لو كانوا ظالمين.

في السياق نفسه، قدم نادي أوراوا ريدز الياباني شكوى رسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد نادي الهلال، بسبب هجوم مشجعي الأخير على لاعب الفريق رافائيل دا سيلفا عبر حسابه الرسمي على تويتر.

كانت جماهير الهلال ردت على اللاعب بإشارات عنصرية، حينما سخر من إصابة إدواردو لاعب الفريق.