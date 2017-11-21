4 أمور هامة يفتقدها نادي الهلال السعودي بغياب كارلوس إدواردو

تلقى فريق الهلال السعودي ضربة موجعة بعد تأكد غياب لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو عن لقاء الحسم ضد مضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا في اليابان يوم السبت المقبل.

وتعرض إدواردو للإصابة في لقاء الذهاب بالسعودية ليضطر لمغادرة الملعب بعد مرور 19 دقيقة، وبعد خضوعه للفحص الطبي تأكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي لينتهي موسم اللاعب البرازيلي المتألق.

وترصد “إرم نيوز” تأثير غياب كارلوس إدواردو على نادي الهلال السعودي..

كارلوس إدواردو.. العقل المفكر

تبقى أولى الخسائر بالنسبة للهلال بعد غياب كارلوس إدواردو أن الفريق ببساطة سيفتقد اللاعب الذي يقدم دور العقل المفكر ويجيده بشكل ممتاز.

ويجيد إدواردو صاحب الـ28 عاماً باقتدار دور المركز رقم 10 في الملعب تحت رأس الحربة الذي يربط بين خطي الوسط والهجوم.

وصنع إدواردو 7 أهداف في مسيرته خلال الموسم الماضي بجانب أنه صنع 11 هدفًا في 84 مباراة مع الفريق الأزرق.

القدرة على الاختراق وهز الشباك

يتميز إدواردو بالقدرة على الاختراق وهز الشباك والوصول إلى المرمى وهو ما يظهر خلال معدلاته التهديفية التي ظهرت خلال مسيرته مع الهلال.

وسجل كارلوس إدواردو 30 هدفاً خلال 46 مباراة خاضها في تجربته التي استمرت لمدة عامين وهو ما يؤكد أن اللاعب يجيد الوصول للمرمى ويظهر قدرات أكثر من رائعة.

وسجل كارلوس إدواردو في الدوري هذا الموسم 6 أهداف خلال 8 مباريات بجانب أنه أحرز 19 هدفًا في 40 مباراة خلال الموسم الماضي.

وأكد عادل عبدالرحمن المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السعودي لإرم نيوز أن كارلوس إدواردو من اللاعبين الموهوبين القادرين على الوصول إلى المرمى.

وأضاف: “إدواردو لاعب متميز صنع الفارق مع الهلال منذ انضمامه للفريق الأزرق وإصابته تمثل غيابًا مؤثرًا وصعبًا على فريق الهلال”.

وبرز غياب إدواردو خلال نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض من خلال الكم الكبير للفرص المهدرة داخل منطقة الجزاء، التي لو توفرت لإدواردو لسجل دون شك.

دويتو خربين

نجح إدواردو في تكوين دويتو رائع مع السوري عمر خربين مهاجم الهلال وهو ما ساهم في تقوية خط هجوم الفريق بشكل رائع.

وتعامل إدواردو مع تحركات خربين بذكاء شديد بالاختراق في المساحات التي يصنعها اللاعب السوري في خط الهجوم كما أنه يجيد التسديدات وضربات الرأس وهو ما يجعله مهاجمًا متأخرًا مع خريبين بخلاف أنه يعتمد على التمريرات للمهاجم السوري.

خبرات طويلة

يملك كارلوس إدواردو خبرات طويلة من خلال لعبه بالدوري البرازيلي مع فلومينيسي بجانب استوريل وبورتو البرتغالي ونيس الفرنسي.

ونجح إدواردو في القيام بدور القائد في وسط الملعب بشكل ممتاز وهو ما يجعل تعويضه ليس سهلاً على الفريق السعودي.