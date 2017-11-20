أول تعليق لنجم نادي الهلال كارلوس إدواردو بعد إصابته بالرباط الصليبي (صورة)

قال البرازيلي “كارلوس إدواردو“، نجم نادي الهلال السعودي، إنه جاهز للتحدي الجديد بعد إصابته بالرباط الصليبي، موضحًا أنه لا يعرف الشكوى.

وكتب اللاعب رسالة لجماهير نادي الهلال عبر صفحته على موقع تبادل الصور “إنستغرام”: “ثق بنفسك وسوف تفعل شيئًا أفضل، تحدَّ بأقصى ما لديك واترك الشكوى، ابتسم ولا تخجل من الفشل .. الذين يعرفونني يعرفون أنني لا أشتكي، وهكذا سأواجه التحدي.. الابتسامة والشكر في كل أوقاتي .. شكرًا لكم جميعًا على هذه الرسائل، إن شاء الله سنحقق آسيا”.

وأصيب اللاعب في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

وأعلنت إدارة الهلال رسميًّا عن إصابة اللاعب بالرباط الصليبي، الذي سيبعده حتى نهاية الموسم، على أن يسافر اللاعب للبرازيل لإجراء الجراحة.