رامون دياز يجهز مفاجأتين في تشكيل نادي الهلال لإياب نهائي دوري أبطال آسيا

قرر رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، الدفع بمحمد الشلهوب قائد الهلال أساسيا خلال مواجهة الفريق مع أوراوا ريدز بإياب نهائي دوري أبطال آسيا السبت المقبل على ملعب سايتاما.

ومع إصابة كارلروس إدواردو اضطر دياز للاستعانة بمختار فلاته خلال مباراة الذهاب.

ويرى دياز أن خبرات الشلهوب ستكون حاسمة خلال مباراة العودة.

وبحسب صحيفة الرياضية فإن ياسر القحطاني سيكون له دور هو الآخر بحكم خبراته الكبيرة خلال مباراة العودة وهي المفاجأة الثانية بعد الاعتماد على الشلهوب، حيث سيكون الضغط الجماهيري والنفسي كبيرًا، ما يحتاج لاعبين يملكون خبرات عالية جدًا.

وتأكد عدم إمكانية قيد ريفاس لاعب الفريق في القائمة الآسيوية بدلاً من إدواردو المصاب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا ريدز السبت المقبل بعدما تعادل ذهابًا في الرياض بهدف لمثله.