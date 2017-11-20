وليد الفراج: السعودية تتجه للعب دور قوي “إقليميًا ودوليًا” في الرياضة (فيديو)

قال الإعلامي السعودي وليد الفراج إن المملكة، ستعود لتتبوأ المناصب القيادية في الرياضة الدولية والإقليمية.

وأكد الفراج أن هناك تحركات دولية يقوم بها المسؤولون في المملكة ـ معلنة وغير معلنة ـ لعودة السعودية إلى المراكز الإقليمية والقارية والعالمية بقوة.

وأوضح عقب تزكية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيسًا لاتحاد التضامن الإسلامي، أن هناك رغبة في استعادة الشبكة الدولية والإقليمية للسعودية، التي تكونت في فترة السبعينيات واستمرت حتى نهاية التسعينيات.

وأضاف: “كان هناك عبدالله الدبل عضو اللجنة التنفيذية للفيفا، رئيس لجنة كأس العالم للأندية والقارات، ومن الممكن أن تكون هناك كوادر، لتلعب نفس الأدوار في المستقبل”.

#اكشن_يا_دوري#وليد_الفراج: المشهد الرياضي يؤكد أن هناك رغبة لعودتنا للمراكز الإقليمية والقارية و العالمية بقوة.. عائدون لنفس المظلة السابقة pic.twitter.com/dGU0uxwTAG — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ٢٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وأعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي تزكية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيسًا لاتحاد التضامن الإسلامي.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العاشر الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض.