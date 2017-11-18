هل تعرض نادي النصر لظلم تحكيمي خلال مباراة الرائد؟ (فيديو‎)

قال الخبير التحكيمي لمجموعة قنوات “إم بي سي برو”: إن نادي النصر السعودي كان يستحق ركلة جزاء غير محتسبة، خلال مباراة الفريق، أمس الجمعة، بعدما عرقل مدافع الرائد، محمد فوز لاعب النصر داخل منطقة الجزاء.

وعلقت جماهير النصر بأن فريقها لا يأخذ حقه حتى وهو فائز بخمسة أهداف.

مرعي العواجي:

ركلة جزاء لم تحتسب لنادي النصر في الدقيقة الـ43#الرائد_النصر#برو_سبورت pic.twitter.com/IELqbyoSYH — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) November 17, 2017

وأمطر النصر شباك مضيفه الرائد بخمسة أهداف، سجل منها الدولي محمد السهلاوي هدفين.

وأنهى المغربي محمد فوزي الشوط الأول بتقدم النصر بهدف، إثر متابعته تمريرة مواطنه سعد لكرو في الدقيقة الأخيرة.

وأضاف السهلاوي الهدف الثاني في الدقيقة الـ58 من ركلة جزاء، وعزز النتيجة بهدف ثالث من هجمة مرتدة قادها فوزير وأنهاها بتسديدة قوية ارتدت من العارضة، ليتابعها السهلاوي بجسده في المرمى بالدقيقة الـ69.

ونجح البديل حسن الراهب في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الـ73، بعد تبادل رائع للكرة مع السهلاوي داخل منطقة الجزاء.

واختتم البرازيلي ليوناردو بيريرا أهداف النصر قبل النهاية بثلاث دقائق، ليتقدم الفريق للمركز الثالث برصيد 16 نقطة من تسع مباريات، بينما ظل الرائد في ذيل الترتيب بخمس نقاط.