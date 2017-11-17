الشباب يفرض التعادل على الاتحاد والنصر يسحق الرائد.. وهذا ترتيب الدوري السعودي

أحرز عبد الله فهد، لاعب الشباب، هدفًا في الشوط الثاني، ليدرك لفريقه التعادل 1-1 على ملعب الاتحاد، بينما سحق النصر مضيفه الرائد 5-صفر في الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

جاء هدف فهد من ضربة رأس بعد تمريرة رائعة من زميله جمال الدين بن العمري، في الدقيقة 73، وكان التونسي أحمد العكايشي تقدم لأصحاب الأرض بضربة رأس أيضًا في الدقيقة 52 وضعها على يمين مواطنه فاروق بن مصطفى حارس الشباب.

وأهدر العكايشي فرصة تسجيل هدفه الثاني قبل النهاية بخمس دقائق، عندما انفرد بمرمى بن مصطفى لكنه راوغ بدلًا من دخول المنطقة والتسديد نحو الشباك.

ورفع الاتحاد، الغائب عن التتويج باللقب منذ 2009، رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، بينما ظل الشباب في المركز 11 بعشر نقاط من نفس عدد المباريات.

وفي مباراة ثانية، أمطر النصر شباك مضيفه الرائد بخمسة أهداف، سجل منها الدولي محمد السهلاوي هدفين.

وأنهى المغربي محمد فوزي الشوط الأول بتقدم النصر بهدف، إثر متابعته تمريرة مواطنه سعد لكرو في الدقيقة الأخيرة.

وأضاف السهلاوي الهدف الثاني في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، وعزز النتيجة بهدف ثالث من هجمة مرتدة قادها فوزير وأنهاها بتسديدة قوية ارتدت من العارضة، ليتابعها السهلاوي بجسده في المرمى بالدقيقة 69.

ونجح البديل حسن الراهب في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 73، بعد تبادل رائع للكرة مع السهلاوي داخل منطقة الجزاء.

واختتم البرازيلي ليوناردو بيريرا أهداف النصر قبل النهاية بثلاث دقائق، ليتقدم الفريق للمركز الثالث برصيد 16 نقطة من تسع مباريات، بينما ظل الرائد في ذيل الترتيب بخمس نقاط.

٤٤’ محمد فوزير يسجّل الهدف الأول للنصر في شباك الرائد قبل ثوانٍ من نهاية الشوط الأول ١-٠#الرائد_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/FmpZigB7Hv — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

٦٠’ النصر يسجل الهدف الثاني عند طريق اللاعب محمد السهلاوي من نقطة الجزاء ٢-٠#الرائد_النصر #دوري_بلس pic.twitter.com/FVyDlhW47u — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧