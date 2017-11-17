بينهم يمني وسعودي وإماراتي.. من هم أبطال أبرز أرقام تصفيات كأس العالم روسيا 2018؟

نشر الإتحاد الدولي لكرة القدم أرقامًا من تصفيات كأس العالم روسيا 2018 والتي انتهت صباح الخميس بتأهل منتخب البيرو على حساب نيوزيلندا ليكون المتأهل رقم 32 والأخير للنهائيات.

ونستعرض أبرز الأرقام التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم وشهدت تواجدًا عربيًا مميزًا:

871 لقاء

بدأت التصفيات يوم 12 آذار: مارس 2015 في آسيا وانتهت يوم 15 تشرين الثاني / نوفمبر في البيرو وطيلة هذه الفترة لعبت 871 لقاء في كل القارات.

63 لقاء دون خسارة في التصفيات

عززت إسبانيا رقمها القياسي بتحقيقها 63 لقاء في تصفيات كأس العالم دون خسارة وبإمكانه تعزيز رقمه في تصفيات قطر 2022، وتحتل نيجيريا الصف الثاني برصيد 36 لقاء دون خسارة.

أستراليا تلعب أكبر عدد من اللقاءات

تأهلت أستراليا للنهائيات بعد مشوار طويل لعبت خلاله 22 لقاء لتلحق بمنتخبات هوندوراس وترينيداد وتوباغو الذين يحملون الرقم القياسي نفسه سابقًا.

أطول مدة غياب من نصيب البيرو 36 سنة

عادت البيرو لنهائيات كأس العالم بعد غياب دام 36 سنة أي منذ مونديال إسبانيا 1982 متبوعة بمنتخب مصر الذي غاب 28 سنة منذ مونديال إيطاليا 1990 ثم المنتخب المغربي 20 سنة منذ مونديال فرنسا 1998.

المنتخب البرازيلي العلامة الكاملة في الحضور للنهائيات

حقق المنتخب البرازيلي التأهل مبكرًا لنهائيات روسيا 2018 ليكون المنتخب الوحيد الذي شارك في كل نسخ كأس العالم منذ انطلاقها سنة 1930 بينما انفرد المنتخب الألماني بالصف الثاني بالمشاركة رقم 19 بعد إقصاء إيطاليا التي شاركت 18 مرة.

20 منتخبًا حضرت مونديال البرازيل

من أصل 32 منتخبًا شاركوا في نهائيات كأس العالم في البرازيل 20 منتخبًا تأهلوا لروسيا 2018 وكانت أكبر التغييرات في إفريقيا حيث حافظ المنتخب النيجيري وحده على مركزه وتأهلت 4 منتخبات جديدة.

7 أبطال للعالم وبطل وحيد غائب

فازت 8 بلدان بكأس العالم وتحضر نهائيات روسيا 7 منها وهي البرازيل ( 5 مرات اللقب ) وألمانيا ( 4 مرات ) والأرجنتين ( مرتين ) والأوروغواي ( مرتين ) وفرنسا ( مرة ) وإنجلترا ( مرة ) وإسبانيا ( مرة )، وحده المنتخب الإيطالي البطل 4 مرات يغيب.

ومن الصدف أنه غاب عن نهائيات كأس العالم في السويد 1958 ومنتخب السويد هو من حرمه الظهور في روسيا 2018.

4 منتخبات جديدة شاركت في التصفيات

شاركت 4 منتخبات جديدة انضمت للفيفا في السنوات الأخيرة في تصفيات روسيا 2018 وهي جنوب السودان وجبل طارق وكوسوفو وبوتان.

الأهداف والهدافون

سجل طيلة التصفيات 2457 هدفًا في 871 لقاء وكان الهدف الأول من نصيب كيتو من تيمور الشرقية في مرمى منغوليا يوم 12 آذار / مارس 2015 والهدف الأخير سجله كريستيان راموس لفائدة البيرو يوم 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 .

هدافو التصفيات :16 هدفًا

البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ( سجل أيضًا 3 هاتريك في التصفيات )

السعودي محمد السهلاوي

الإماراتي أحمد خليل

5 أهداف في لقاء واحد

السعودي محمد السهلاوي في مرمى تيمور الشرقية

الجواتيمالي كارلوس رويز في مرمى سانت فينست وجزر جرينادين

أصغر هداف

اليمني أحمد السروري عمره 17 سنة و95 يومًا

أكبر هداف

البوليفي بابلو إيسكوبار وعمره 38 سنة و91 يومًا

أصغر لاعب شارك في التصفيات

أنتوني ليكيليكي (تونغا) وعمره 15 سنة و257 يوما

أكبر لاعب شارك في التصفيات

دادي أريستيد ( جزر توركس وكايكوس ( وعمره 44 سنة و 293 يوما