جماهير إسبانيا ترغب بمواجهة السعودية في كأس العالم

أجرت صحيفة ” ماركا ” استفتاء حول المجموعة التي يرغب عشاق المنتخب الإسباني أن يتواجد بها خلال نهائيات كأس العالم روسيا 2018 والتي تجري قرعتها يوم الأول من كانون الثاني / ديسمبر القادم في الكرملين بموسكو.

ووضعت الصحيفة المستويات الأول والثالث والرابع بين يدي قرائها حيث يتواجد المنتخب الإسباني في المستوى الثاني.

وشارك في الاستفتاء أكثر من 24 ألف مشجع من أنصار المنتخب الإسباني وجاءت نتائجه:

المستوى الأول

فضّل عشاق المنتخب الإسباني تواجد منتخب بلادهم في مجموعة يقودها منتخب بولندا والذي حصل على 40 في المئة متبوعًا بروسيا البلد المنظم ب17 في المئة ثم البرازيل 11 في المئة.

ويرغب عشاق منتخب إسبانيا تجنب مواجهة فرنسا التي حصلت على 2 في المئة فقط متبوعة ببلجيكا 6 في المئة ثم ألمانيا والبرتغال 8 في المئة والأرجنتين بـ 9 في المئة .

المستوى الثالث

احتل منتخب إيران الصف الأول لدى أنصار المنتخب الإسباني بـ 35 في المئة متبوعًا بكوستاريكا بـ 17 في المئة ثم تونس بـ 11 في المئة فمصر والسويد بـ 10 في المئة.

ويفضل عشاق المنتخب الإسباني تجنب الدنمارك الذي حصل على 5 في المئة متبوعًا بالسنغال 7 في المئة فإيسلندا 8 في المئة.

المستوى الرابع

احتل المنتخب السعودي الصف الأول لدى أنصار منتخب إسبانيا بـ31 في المئة لكن احتلال إيران الصف الأول في المستوى الثالث جعل صحيفة ” ماركا ” تضع بنما أولًا والذي حصل على 24 في المئة لكون المجموعة لا يمكن أن تضم منتخبين من القارة نفسها.

وحلّ المنتخب المغربي والمنتخب الأسترالي في الصف الثالث لدى جماهير منتخب إسبانيا بحصولهما على 10 في المائة.

وتجنب عشاق المنتخب الإسباني منتخب صربيا الذي حصل على 5 في المئة واليابان 6 في المئة ونيجيريا وكوريا الجنوبية 7 في المئة.