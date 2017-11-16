عمر السومة: هناك حملات غير رياضية تسيء للسعودية.. ومباراتنا مع نادي الهلال حاسمة

قال عمر السومة لاعب النادي الأهلي السعودي إن الهاشتاغ الذي انتشرعن إصابته بعد مباراة منتخبي العراق وسوريا كان “إشاعة”، مشيرًا إلى أنه قام بتوضيح ذلك عبر حسابه بتويتر.

كانت إشاعة قد انتشرت عن إصابة اللاعب بالرباط الصليبي.

وقال السومة لبرنامج أكشن يا دوري “هناك حملات غير رياضية تسيء للسعودية”.

“علينا عدم التفاعل مع الهاشتاغات المسيئة للسعودية لأنها من مندسين خارجيًا وأتمنى من الجميع الوعي بخصوص الحملات المسيئة”.

وأكد السومة أنه لعب 90 دقيقة مع المنتخب السوري ولا توجد إصابة.

وعما حدث خلال الزلزال الذي ضرب العراق قبل المباراة الودية على ملعب كربلاء قال :”أول مرة أشعر بالخوف من الزلازل خلال تواجدي بالعراق”.

“ركضت خارج الفندق عند وقوع الزلزال ومازلت خائفًا حتى الآن”.

وشدد السومة على أن الأهلي يسير بالطريق الصحيح بالرغم من التعادل الأخير بالدوري المحلي”.

وتابع “نحن بالصدارة ولكن الهلال لديه مباراة مؤجلة”.

“مواجهتنا للهلال ستحدد من هو متصدر للدوري.. قد يكون غيابي يخفف من الخطورة ولكن هجومنا قوي”.

لا أعلم ماذا حصل لنا أمام الفيحاء والمباراة غريبة خاصة الشوط الثاني.. ونطلب من الجماهير مساندتنا مازلنا في البداية”.