تعرف على موعد أول مباراة لنادي الهلال على ملعب جامعة الملك سعود‎

أعلن تركي السلطان المشرف على ستاد جامعة الملك سعود، أن نادي الهلال السعودي سيلعب أول مبارياته على الملعب الجديد بعد شهر ونصف الشهر من الآن.

وقال السلطان في تصريحات إذاعية إن “ملعب جامعة الملك سعود مكتمل وما يتم تجهيزه الآن هو أشياء تكميلية تخص الشركة المسوقة”.

وأضاف قائلا إننا “وقعنا أمس الثلاثاء العقد الرسمي بين صلة الرياضية وجامعة الملك سعود لاستثمار ملعب جامعة الملك سعود لتحقيق عوائد مالية مناسبة للجامعة”.

#بين_اثنين_UFM

تركي السلطان : بعد شهر ونصف تقريباً .. سيلعب #الهلال أول مبارياته على ملعب جامعة الملك سعود. — إذاعة يو اف ام (@ufmradio) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وأنهت شركة “صلة الرياضية” المسوق الحصري لنادي الهلال أمس الثلاثاء إجراءات التوقيع الرسمي لمشروع استثمار ملعب جامعة الملك سعود” KSU” بعقد يمتد ثلاث سنوات.

وكانت صلة الرياضية اتفقت مع نادي الهلال على استثمار الملعب واحتضان تدريباته ومبارياته الرسمية غير الجماهيرية خلال المتبقي من منافسات الموسم الجاري.

واختتم تركي تصريحاته قائلًا: “ملعب جامعة الملك سعود لن يتم تغييره إلا بعد تقديم عرض مالي مستقل، والجامعة استبعدت جميع عروض شراء الاسم لعدم جدواها”.