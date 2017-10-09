ملعب جامعة الملك سعود يحتضن مباريات نادي الهلال بمختلف المسابقات (فيديو)

كشف نادي الهلال السعودي، عن توصل الشركة الراعية للنادي لاتفاق يقضي باستثمار استاد جامعة الملك سعود الرياضي، حيث سيحتضن الاستاد مباريات الزعيم المقبلة في المسابقات السعودية والآسيوية كافة .

ويعتبر استاد جامعة الملك سعود واحدًا من أبرز المنشآت الرياضية السعودية على الإطلاق.

ويخوض نادي الهلال مبارياته حاليًا على استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” أو ملعب الملك فهد الدولي “الدرة” بالرياض.

وعانت جماهير الهلال خلال الفترة الماضية من سوء جودة الخدمات في الملعبين.

ويستعد الهلال لمواجهة بيروزي الإيراني في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بمسقط، كما سيستأنف نشاطه المحلي بعد فترة التوقف الدولي.

وقد يكون أول ظهور لاستاد جامعة الملك سعود هو نهائي دوري أبطال آسيا حال تأهل الزعيم.

وقال نادي الهلال عبر حسابه الرسمي إن الانتقال لاستاد جامعة الملك سعودي سيكون بمثابة هدية للجماهير الهلالية، حيث ستتم الخطوة فور الانتهاء من تجهيز الملعب لاحتضان المباريات.

ويمكن لنادي الهلال استغلال الملعب واستثماره بعيدًا عن كرة القدم أيضًا.