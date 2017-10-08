هل ينضم فارس عابدي للنادي الأهلي السعودي؟.. اللاعب يجيب (فيديو)

قال اللاعب السعودي، فارس عابدي، إنه لم يحسم إمكانية الانضمام لأحد الأندية السعودية خلال الفترة المقبلة بعدما لعب أول مباراة بقميص الأخضر أمام جامايكا على ستاد الجوهرة.

وشارك عابدي بديلا في فوز السعودية على جامايكا وديا بخمسة أهداف لهدفين.

ويلعب عابدي لنادي جامعة فرجينيا الأمريكي.

وأشار عابدي إلى أنه حاول الانضمام لأحد أندية أوروبا غير أنه لم يتمكن.

هل سيلعب فارس عابدي لأندية المنطقة الشرقية ؟#اخر_شوط pic.twitter.com/5rwBupLCwg — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) October 8, 2017

وطالب سعوديون بانضمام اللاعب لأحد أندية المنطقة الشرقية التي ولد بها، أو نادي أهلي جدة تحديدا ليستعد بشكل جيد لدوره مع المنتخب السعودي.

ورد اللاعب بأنه لم يحسم الأمر ولا يفكر به حاليا، وكل تركيزه على المباريات المقبلة التي سيخوضها مع الأخضر.

وتواجه السعودية نظيرتها غانا وديا.

يذكر أن انضمام عابدي للمنتخب السعودي أثار جدلا واسعا، خاصة أنه غادر السعودية منذ بضع سنوات للدراسة ثم خاض تجربة كرة القدم الاحترافية مع نادي جامعة فرجينيا.