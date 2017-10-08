هل تنجح السعودية في نقل مبارياتها بكأس العالم بعيدًا عن beINSPORTS؟.. تعرف على التفاصيل

كشف الإعلامي السعودي، وليد الفراج، مقدم برنامج أكشن يا دوري على قناة إم بي سي أكشن، عن محاولات تجريها السعودية للحصول على حق بث مبارياتها في كأس العالم بعيدا عن BEINSPORTS الناقل الحصري للمسابقة في المنطقة العربية.

وتأهلت السعودية ومصر لكأس العالم في روسيا 2018.

ويسعى السعوديون للحصول على حق بث مباريات الأخضر في روسيا لنقلها عبر قنواتها المفتوحة.

وقال الفراج إن التصفيات النهائية لكأس العالم في آسيا تم بيعها لبي إن سبورتس، في الوقت الذي منع الاتحاد الإفريقي بيع الحقوق لقناة واحدة”.

وأضاف “هذا درس يجب أن نتعلم منه”.

وأشار الفراج إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس إمكانية إقامة لقاء ودي بين المنتخب السعودي و المصري في أيام الفيفا.

وعلق الفراج على تأهل مصر لمونديال روسيا :”المصريون يشعرون الآن بأكثر مما كنا نشعر به عندما تأهلنا لكأس العالم 1994م فرحة كبيرة بعد أحداث دراماتيكية”.

وتابع “أحلى تغريدة قريتها اليوم “الكبسة والطعمية طالعين للعالمية” .. أضررررب”.