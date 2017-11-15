خوفًا من الإيقاف.. محمد العويس حارس النادي الأهلي السعودي يظهر للاعتذار

كشف مصدر خاص قريب الصلة بالأحداث داخل النادي الأهلي عن وجود تحركات لمنع إقرار عقوبات على الحارس محمد العويس المنتقل للفريق من الشباب.

وبعدما تمت إدانة الأهلي وعدد من مسؤوليه على خلفية قضية الحارس التي شغلت الرأي العام الرياضي فإن الحارس سيظهر قريبًا في الفضائيات للاعتذار.

وسيكون ظهور الحارس للاعتذار عن أي خطأ شاب مسألة انتقاله للنادي الجداوي إضافة لمنع إقرار عقوبة الإيقاف عليه.

وكانت أنباء قد ترددت عن أن الحارس معرض للإيقاف فترة زمنية قد تصل نحو عام كامل بعد ثبوت تلقيه أموالًا أثناء سريان عقده مع الشباب.