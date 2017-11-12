هل يواجه النادي الأهلي السعودي عقوبة الهبوط في أزمة محمد العويس؟

قال الإعلامي السعودي فهد بارباع إن الجمهور منقسم بقضية الحارس محمد العويس، وتوقيعه للنادي الأهلي.

وأكد العويس في تصريحاته ببرنامج “أكشن يا دوري” أن قرار مركز التحكيم في القضية كان بخصوص صحة عقد اللاعب فقط.

وأضاف: “تحويل قضية العويس لهيئة الرقابة والتحقيق ليس تجاوزًا لمركز التحكيم ولكن بسبب شكوى من نادي الشباب لاتحاد القدم”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “لا توجد عقوبة تهبيط على النادي الأهلي بعد نتائج التحقيقات لكنها ضد أشخاص فقط دون النادي، وكان يجب على النادي الأهلي أن يدعم هيئة الرياضة ويستغني عن الأشخاص لمصلحة النادي بعد التحقيقات”.

#اكشن_يا_دوري

فهد بارباع: قرار مركز التحكيم كان بخصوص صحة عقد العويس.. ولا توجد عقوبة تهبيط على النادي #الاهلي ونتائج التحقيق ضد أشخاص pic.twitter.com/LDkBzysvBf — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة أعلن انتهاء التحقيق في قضية العويس، وجاءت النتائج كالتالي:

ثبت لدى الجهة المختصة في قضية اللاعب محمد العويس، دخول مبلغ 8.5 مليون ريال لحسابه على دفعتين، وتم تحديد بعض مصادر تلك الأموال، وجاري استكمال التحقيق في المصدر الآخر.

الدفعة الأولى، أُدخلت في حساب العويس عن طريق (تركي الزهراني)، الذي تلقى المبلغ من أحد لاعبي نادي الأهلي (تيسير الجاسم).

والدفعة الأخرى، تلقاها نقدًا من أحد أعضاء شرف النادي الأهلي، قبل دخول اللاعب في الفترة الحرة، بتاريخ 2016/7/28، حيث أن الفترة الحرة للاعب تبدأ في 2017/1/25، وهذا خلاف ما ذكره اللاعب محمد العويس أثناء التحقيق السابق معه، حيث ذكر أن المبالغ وردت إليه من والده.

وستتولى الجهات المختصة معالجة الجرائم والمخالفات، التي تقع تحت سلطتها وصلاحياتها.