هل يقبل نادي الهلال التخلي عن رامون دياز لمنتخب السعودية؟

ربطت تقارير صحفية أرجنتينية بين رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال رامون دياز، ومنتخب السعودية، على خلفية عدم رضا تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية عن مردود منتخب السعودية مع إدغاردو باوزا.

وقال آل الشيخ عقب نهاية معسكر منتخب السعودية في البرتغال الذي خاض خلاله 3 مباريات ودية إن “باوزا تحت المجهر”.

وأثارت تغريدة آل الشيخ جدلا حول إمكانية إقالة باوزا الذي تولى تدريب الأخضر منذ بضعة أشهر، عقب تأهل السعودية لكأس العالم.

تقارير الربط بين دياز والسعودية، جاءت بعد أيام قليلة من تقارير أرجنتينية مشابهة لرغبة الاتحاد الأرجنتيني في التعاقد مع مدرب نادي الهلال في ظل تردي المستوى والنتائج مع سامباولي مدرب التانغو.

وبات السؤال الأهم الآن في الوسط الكروي السعودي هو إمكانية موافقة نادي الهلال على التخلي عن دياز لصالح منتخب السعودية عقب نهاية دوري أبطال آسيا.

وسبق أن ألمح دياز لعدم رغبته في الاستمرار مع الهلال.

وقال إيميليانو دياز نجل مدرب الهلال ومساعده الرئيس، إن والده سيكمل عقده مع الهلال الممتد لعامين، مشيرًا إلى أن تدريب منتخب الأرجنتين يعتبر بمثابة الحلم بالنسبه لوالده.

وقال الناقد الرياضي السعودي عبدالعزيز الغيامة إنه لا يوافق على رحيل دياز عن الهلال إلى منتخب السعودية، لأن الأول ناجح مع فريقه وأن تكرار النجاح مع الأخضر غير مضمون.

وقال الغيامة أن ما طرح عن تعاقد السعودية مع كارلو أنشيلوتي أو فيليبي سكولاري، خيارات غير ملائمة تمامًا، بسبب ضيق الوقت قبل المونديال.

ويرى الغيامة إن استمرار باوزا هو القرار الأفضل.

وقال الناقد الرياضي مساعد العصيمي لقناة السعودية الرياضية مساعد العصيمي :”خسرنا مدرب مِن أفضل المدربين في العالم وهو السيد مارفيك ؛وليس هناك مشاكل في عدم تواجده لبعض الفترات كما زُعِم سابقًا ولكن يتابع من بعيد والآن ندفع ثمن التسرّع وإصدار بعض القرارات وباوزا عليه ملاحظات كثيرة”.