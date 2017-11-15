إيميليانو دياز يكشف موقف والده من البقاء مع نادي الهلال السعودي.. وعرض الأرجنتين

قال إيميليانو دياز، نجل رامون دياز مدرب نادي الهلال السعودي ومساعده الرئيس، في تدريب الفريق إن “اختيار أبوظبي لإقامة معسكرات الفريق، دائمًا يأتي لأنها الأنسب للاستعداد؛ إذ يمكن هناك عزل اللاعبين عن الضغوط”.

وأشار دياز إلى أن هناك ضغطًا نفسيًا على لاعبي الهلال، بسبب نهائي آسيا؛ إذ يعمل الجهاز الفني على علاجه.

وتابع إيميانو في تصريحات لقناة العربية “أعمل مع والدي من 6 أعوام، وتربطني به علاقة صداقة واختلف معه -أحيانًا- حول طريقة العمل أو بعض العناصر”.

“عملي بالتحديد يتمثل في وضع خطط وبرامج أسبوعية وشهرية للهلال، ومتابعة الفرق الأخرى”

“الهلال فريق كبير، وتعاطينا الفني متشابه مع جميع المباريات، واللاعبون لديهم استعداد نفسي ممتاز”

“عملية اختيار اللاعبين المشاركين في البطولة الآسيوية كانت صعبة، ويتم اختيار اللاعب بناءً على عطائه”.

“طيلة مسيرتي العملية، لم اتعامل مع إداري مثل فهد المفرج إداري نادي الهلال؛ إنه يؤدي أدوارًا أكبر من مهام الإداري”.

“انا ووالدي نعاني من صعوبة الخروج إلى الأماكن العامة بسبب الجماهير”.

وعن مستوى المهاجم ماتياس بريتوس، قال “جماهير الهلال لم تصبر على ماتياس، وأريد هنا أن أذكّرهم بباونتيني؛ إذ يقدم مستويات مميزه مع فريقه الجديد”.

وعن مختار فلاته الذي لم يحصل على فرصة اللعب حتى الآن، قال :”حضر من فريق أقل بكثير من الهلال فنيًا وبدنيًا، وهو الآن يتطور، وسيأتي الوقت الذي سيجد له فيه وقتًا للمشاركة أساسيًا”.

“خلال عام وشهر كسرنا أرقامًا كثيرة، ويعود السبب وراء ذلك، إلى منظومة العمل الموجودة في الهلال”.

ورد نجل دياز على السؤال الأهم حول ما نشر عن رحيل والده عن الفريق قائلًا :”ليس الوقتُ مناسبًا أن نتحدث عن مصير دياز، وأريد أن اقول للجمهور الهلالي: عقدنا ممتد لعامين، ونحن سعيدون جدًا ولدينا طموحات نرغب في تحقيقها”.

وتابع :”دياز كان منزعجًا من ردة فعل الجماهير الهلالية، وكنا نتفهم ذلك لو كان مستوى الفريق سيئًا، ولكن وسط ما نحقق فهذا التصرف غير مقبول”.

وعن تلقي والده عروضًا من المنتخب الأرجنتيني، أو نادي ريفربليت، قال “لم يتلقَ دياز أي عرض رسمي حتى الآن من المنتخب الأرجنتيني، وكان من ضمن الأسماء المرشحة؛ وهذا حلم لأي مدرب وحتى الآن نتلقى اتصالات غير رسمية”.

من ناحية أخرى قالت تقارير صحفية أرجنتينية إن دياز مدرب الهلال هو الأقرب لخلافة إدغاردو باوزا مدرب السعودية الحالي.

التقارير نشرت بعد ساعات من تغريدة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في السعودية التي أبدى فيها انزعاجه من مستوى الأخضر مؤكدا أن “باوزا تحت المجهر”.