الأهلي يسعى لاستغلال غياب نادي الهلال للانفراد بصدارة الدوري السعودي

سيحاول الأهلي استغلال تركيز الهلال على نهائي دوري أبطال آسيا؛ لينفرد بصدارة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، عندما يحل ضيفًا على التعاون في بريدة يوم الأحد المقبل.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 20 نقطة من تسع مباريات، متساويًا مع الهلال الذي لعب ثماني مباريات، وستتأجل مباراته ضد الفيصلي صاحب المركز الثالث برصيد 16 نقطة، بسبب نهائي دوري الأبطال أمام أوراوا ريدز الياباني يوم السبت.

ويدخل الأهلي المباراة، بعد تغييرات في إدارته، عقب تكليف الأمير تركي محمد العبد الله فيصل برئاسة النادي حتى نهاية الموسم، خلفًا للأمير فهد بن خالد.

وقال طارق كيال نائب رئيس النادي في مجلس الإدارة المعين أخيرًا، إن “كل الأمور تحت السيطرة داخل الأهلي، والكل يريد تقديم المساعدة للطاقم التدريبي واللاعبين”.

وأضاف في مقابلة إذاعية “الأهلي يمتلك كل مقومات حصد البطولات. نريد التركيز داخل الملعب وليس خارجه”.

وحث كيال جماهير الأهلي على مساندة اللاعبين داخل الملعب.

وتابع “هدفنا إسعاد جماهير الأهلي، وأن تساندنا داخل الملعب؛ الجماهير هي طاقة الأهلي”.

ولم يخسر الأهلي أمام التعاون في الدوري منذ أربع سنوات، وفي سبع مباريات خلال تلك الفترة انتصر ثلاث مرات، وتعادل معه في أربعة لقاءات.

ويحتل التعاون المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

وستكون أبرز مواجهات هذه الجولة، مباراة الاتحاد والشباب بعد غد الجمعة، ورغم المكانة الكبيرة للفريقين فإنهما يقدمان موسمًا متواضعًا.

ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 12 نقطة من تسع مباريات، فيما يقبع الشباب في المركز الـ 11 بتسع نقاط، وانتصر في مباراتين فقط هذا الموسم.

ولدى الشباب ثاني أسوأ دفاع هذا الموسم؛ إذ اهتزت شباكه 17 مرة في تسع مباريات، ومنذ التعاقد مع المدرب بابلو كارينيو خلفًا لسامي الجابر، تعادل الفريق ثلاث مرات ومني بهزيمة ثقيلة بنتيجة 5-2 أمام الأهلي.

وغدًا الخميس يلعب القادسية، صاحب المركز السابع برصيد 12 نقطة، ضد الباطن الذي يتفوق عليه بنقطة واحدة في المركز الخامس، بينما يخوض الاتفاق -المنتشي بفوزه في آخر مباراتين وتقدمه للمركز العاشر برصيد 11 نقطة- مواجهة سهلة ضد أُحد الذي لم ينتصر سوى مرة واحدة ويتذيل الترتيب بخمس نقاط.

ويحل النصر، الذي يمتلك 13 نقطة من ثماني مباريات في المركز الرابع، ضيفًا على الرائد صاحب المركز قبل الأخير يوم الجمعة.

ويخرج الفتح صاحب المركز الثامن لمواجهة الفيحاء يوم السبت.