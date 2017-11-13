مباراة السعودية وبلغاريا.. طرد منصور الحربي بعد تدخل عنيف جدًا (فيديو)‎

قرر حكم مباراة السعودية وبلغاريا طرد المدافع السعودي منصور الحربي في الدقيقة 83 بعد تدخل عنيف ضد أحد لاعبي الفريق المنافس في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم الإثنين، في البرتغال.

واختتم المنتخب السعودي معسكره في البرتغال بالخسارة أمام بلغاريا 3/0.

وقابل المنتخب السعودي منتخبي لاتفيا ثم البرتغال، وفاز على الأول 2/0، في حين خسر أمام منتخب البلد المضيف.

وتأهل الأخضر السعودي إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد الغياب عن نسختي 2010 و2014.

وأعلن الاتحاد السعودي اليوم أنه اتفق على مواجهة منتخبات ألمانيا والبرازيل والأرجنتين استعدادًا لكأس العالم 2018.