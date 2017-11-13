المنتخب السعودي يختتم معسكره في البرتغال بالخسارة أمام بلغاريا

خسر المنتخب السعودي أمام المنتخب البلغاري 1/0 في ختام مباريات المنتخب الأخضر في البرتغال استعدادًا لنهائيات كأس العالم.

وتلقت شباك المنتخب السعودي هدفًا متأخرًا في الدقيقة 81، بعد أن استغل لاعبو المنتخب البلغاري خطأ دفاعيًا من جانب الدفاع السعودي، ليضع اللاعب إيفلين بوبوف الكرة في الشباك بضربة رأس.

وطرد حكم المباراة اللاعب السعودي منصور الحربي بعد دقيقتين من الهدف بسبب الخشونة الزائدة.

وكان المنتخب السعودي قد خسر 3/0 يوم الجمعة الماضي أمام البرتغال، وقبلها فاز 2/0 على لاتفيا.