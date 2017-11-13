النجم الساحلي يشكو نادي الاتحاد السعودي في الفيفا

قال نادي النجم الساحلي التونسي، في بيان له، إنه لن يتراجع عن تصعيد قضية الدولي أحمد العكايشي إلى المحكمة الدولية، حيث يطالب نادي الاتحاد السعودي بتسديد مبلغ 1.6 مليون يورو (7 ملايين ريال)، مشيرًا في بيان، أصدره مساء أمس الأول، إلى أنه سيسعى للحصول على مستحقاته من الصفقة عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد أن وجد تجاهلًا من مسؤولي نادي الاتحاد.

وقال البيان: “في إطار حرصها على الشفافية التامة تتشرف الهيئة المديرة للنجم الساحلي، بأن توضح لجماهير الجمعية وللرأي العام الرياضي، قيمة المبالغ المالية التي وصلت لخزينة النادي من عمليتي انتقال بغداد بونجاح للسد القطري، وأحمد العكايشي لاتحاد جدة السعودي، ردًا على ما جاء في حلقة رياضية تلفزيونية”.

وفيما يخص صفقة أحمد العكايشي فقد أشار البيان إلى أن إدارة الفريق حصلت على مبلغ يعادل 400 ألف يورو، في الوقت الذي تم الاتفاق مع اتحاد جدة على مليوني يورو، وهو ما جعل فريق جوهرة الساحل، يقدم شكوى لفيفا ضد النادي السعودي”.

وألمح مسؤولو النادي التونسي إلى أنهم لن يتراجعوا عن قضيتهم في الحصول على بقية مستحقاتهم من صفقة انتقال العكايشي، الذي انتقل للنادي السعودي في صفقة نهائية، وأن رئيس النادي، رضا شرف الدين، منح النادي عدة فرص، وأمهله طويلًا للحصول على بقية المستحقات دون جدوى، حيث نفدت كل الفرص، ما دفعهم إلى أن ينتظروا لتصعيد القضية، والحصول على مستحقاتهم عبر الفيفا.