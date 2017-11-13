عمر هوساوي لاعب نادي النصر يغادر معسكر منتخب السعودية بعد وفاة والده‎

غادر عمر هوساوي، لاعب نادي النصر، معسكر منتخب بلاده السعودية في البرتغال، بعد وفاة والده، اليوم الإثنين.

وقال الاتحاد السعودي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “غادر اللاعب عمر هوساوي معسكر المنتخب الوطني الأول المقام في البرتغال، عائدًا إلى الرياض بعد تلقيه نبأ وفاة والده، ورافقه إداري المنتخب عايض بن عبود”.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة المنتخب البلغاري في ختام معسكره في البرتغال، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل.

وخلال معسكره في البرتغال، خسر المنتخب السعودي أمام المضيف 3/0، الجمعة الماضية، وقبلها فاز على لاتفيا 2/0.