من هو تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس النادي الأهلي الجديد؟

أصدر تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قرارًا بتكليف الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيسًا لنادي أهلي جدة خلفًا للأمير فهد بن خالد الذي أُنهي تكليفه وعُين مستشارًا خاصًا للهيئة العامة للرياضة.

الأمير تركي ليس غريبًا عن النادي، فهو ابن الرمز الأهلاوي الكبير الأمير محمد العبدالله الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس النادي الأسبق.

وكان تركي أحد أعضاء الشرف للنادي الأهلي، إلى أن نصبه الأهلاويون رئيسًا لهيئة أعضاء الشرف بالنادي الأهلي في مايو 2014، خلفًا للأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز.

وسيكون طارق كيال اللاعب السابق نائبًا له في مهمة إدارية جديدة يتولاها بعدما أشرف على كرة القدم مرتين سابقتين حقق خلالهما الثنائية المحلية موسم 2015-2016.

يهدف للمنافسة على جميع البطولات

وفي أول تعليق له عقب تعيينه قال الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل إن خطة النادي التي تم وضعها قبل بداية الموسم لن تتغير كثيرًا”.

وأضاف في مداخلة هاتفية بفضائية “العربية”: “سأستلم النادي رسميًا بعد أسبوع لأني خارج السعودية، وقد يكون هناك بعض التحسينات البسيطة لكن لن أتحدث عنها حتى اجتمع مع مدراء النادي.. نحن نسير على خطة طويلة الأجل، وأحب أن أشكر كافة الإدارات السابقة التي عملت في النادي.

وأضاف: “لن نتخذ أي قرار حول اللاعبين حتى عودتي إلى السعودية والاجتماع مع المدرب، ونهدف للمنافسة على جميع المسابقات وتكرار تجربتنا في دوري أبطال آسيا”.