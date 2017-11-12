تعيين الأمير تركي بن محمد عبدالله الفيصل رئيسًا للنادي الأهلي السعودي

قرر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، تعيين الأمير تركي بن محمد عبدالله الفيصل رئيساً للنادي الأهلي، خلفًا للأمير فهد بن خالد.

وأعفى تركي آل الشيخ الأمير فهد من رئاسة النادي الأهلي السعودي مساء اليوم الأحد.

وتم تعيين الأمير فهد بن خالد رئيس الأهلي المُعفى مستشارا لهيئة الرياضة، بالإضافة إلى تعيين مدير المنتخب السابق طارق كيال نائباً لرئيس النادي الأهلي .

معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يكلف الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيساً للنادي الأهلي والأستاذ طارق كيال نائباً للرئيس pic.twitter.com/q0XdFiyt8N — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الرياض”، فإن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، وجّه رسالة للأمير فهد بن خالد بعد الإعلان عن نتائج التحقيق في قضية الحارس محمد العويس، قائلا: “أتمنى أن يظهر رئيس النادي الأهلي إعلاميًا للحديث عن أكثر من دعمه في الفترة الماضية، وأنا من ضغطتُّ عليه للاستمرار في الرئاسة”.

وسيستمر الأمير تركي رئيسًا للنادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن النادي الأهلي يتصدر الدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة.