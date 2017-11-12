هل يستقيل الأمير فهد بن خالد من رئاسة النادي الأهلي السعودي؟

كشفت تقارير صحافية أن الأمير فهد بن خالد يعتزم الاستقالة من رئاسة النادي الأهلي السعودي خلال ساعات، على خلفية الأزمة المثارة مؤخرًا الخاصة بقضية الحارس محمد العويس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الرياض”، فإن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، وجه رسالة للأمير فهد بن خالد بعد الإعلان عن نتائج التحقيق في قضية الحارس محمد العويس، قائلا: “أتمنى أن يظهر رئيس النادي الأهلي إعلاميًا للحديث عن أكثر من دعمه في الفترة الماضية، وأنا من ضغطتُّ عليه للاستمرار في الرئاسة”.

وأضاف آل الشيخ: “نعلم جيداً بأن هذه أخطاء من كانوا قبله ولا يتحملها وأريد أن أوجه له رسالة إذا أردت أن تبقى رئيسًا على العين والرأس وسندعمك ماديًا ومعنويًا ونقف إلى جانبك فقط أطلب منك شيئًا واحدًا الآن، أن تسيطر على النادي والمركز الإعلامي وغير مسموح من هذه اللحظة أن تقول لي أو لأي أحد بأن المركز الإعلامي قد يصدر بيانًا دون علمك وهذا غير مقبول من اللحظة، وإذا رأيت بأنك تحت ضغوطات ولا تستطيع مواجهة الموجة فأنت معذور”.

وكان آل الشيخ، قد أعلن انتهاء التحقيق في 3 قضايا تمت إحالتها في الفترة الماضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وأكد ثبوت دخول مبلغ 8.5 مليون ريال في حساب العويس على دفعتين، وتم تحديد أحد مصادر تلك الأموال ويجري استكمال التحقيق.

يذكر أن النادي الأهلي يتصدر الدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة.