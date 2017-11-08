مشجع للنادي الأهلي السعودي يحمل لافتة “كلنا أوراوا” (صورة)

تناقلت الجماهير السعودية، صورة لأحد مشجعي النادي الأهلي وهو يحمل لافتة “كلنا أوراوا” في إشارة لتشجيعه الفريق الياباني، الذي سيواجه الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا.

ومع اقتراب موعد ذهاب المباراة النهائية، تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مشجعي نادي الهلال السعودي، ومشجعي الأندية الأخرى التي تتمنى الفوز للفريق الياباني.

وأنشأت الجماهير السعودية رابطة لتشجيع أوراوا في المباراة النهائية حيث أنشأت لها حسابًا عبر “تويتر” بلع عدد متابعيه نحو 10 آلاف متابع.

ويتقابل نادي الهلال السعودي مع الفريق الياباني في مباراة الذهاب على استاد الملك فهد الدولي يوم 18 نوفمبر الجاري.