لاعب النصر السعودي السابق يشن هجومًا حادًا على نبيل معلول مدرب تونس بسبب قطر (فيديو)

شنَّ خالد العقيلي، لاعب النصر السعودي السابق، هجومًا حادًا على نبيل معلول مدرب منتخب تونس، عقب تصريحات الأخير على قناة بي إن سبورتس القطرية، بعد تأهل نسور قرطاج لكأس العالم روسيا 2018 بالتعادل مع ليبيا.

وتأهلت ليبيا كمتصدر لمجموعتها، لتلحق بمنتخبات المغرب ونيجيريا ومصر والسنغال.

وقال معلول عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس القطرية :”ادعوا لفك الحصار الظالم على قطر”.

وأثارت تصريحات معلول جدلًا واسعًا، لإقحامه الرياضة بالسياسة، خاصة أن بي إن سبورتس أعادت بث التصريحات غير مرة.

وعمل معلول فترات طويلة كمحلل بقنوات بي إن سبورتس.

وقال العقيلي عبر تويتر :”عندما يأتيك شخص أحمق وأرعن مثل نبيل معلول مدرب تونس، ويخلط الأمور ويُقحم قطر في مناسبة التأهل”.

“هذا شخص لا يمثل تونس، ولا يمثل حكومتها ولا شعبها”.

“وإنّما هو شخص أجير لأسياده في قطر”.

“يجب أن يكون هناك ردّ من الحكومة التونسية تجاه تصريح المجنون نبيل معلول”.

عندما يأتيك شخص أحمق و أرعن مثل نبيل معلول مدرب تونس، ويخلط الأمور ويُقحم قطر في مناسبة التأهل !

هذا شخص لا يمثل تونس، ولا يمثل حكومتها ولا شعبها ..

وإنّما هو شخص أجير لأسياده في قطر ..

يجب أن يكون هناك ردّ من الحكومة التونسية تجاه تصريح المجنون نبيل معلول https://t.co/8txHfAlS0w — خالد العقيلي (@aboazaz05) November 11, 2017

وعلق الصحافي خالد الفهيد :”البعض ما ان يفتح فمه حتى تتساقط الريالات القطرية .. نبيل معلول ليس أولهم ولا آخرهم !! “.

وغرد مالك الروقي تعليقًا على التصريحات :”انتصرت تونس وسقط معلول”.

يذكر أنّ نبيل معلول تمنى أيضًا رفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية.