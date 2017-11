تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم.. وموقف المقاعد المتبقية.. وموعد القرعة‎

مع ختام التصفيات الأفريقية، مساء السبت، تحددت هوية 26 من أصل 32 منتخبا من المشاركين في كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

وتقام قرعة كأس العالم، في الأول كانون الأول/ديسمبر المقبل على أن تقام البطولة ذاتها خلال الفترة بين الـ 14 من حزيران/يونيو والـ15 من تموز/يوليو.

وتأهلت عشرة منتخبات من أوروبا إلى المونديال، وهي: روسيا الدولة المنظمة وألمانيا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا وبلجيكا وبولندا وصربيا وأيسلندا.

Morocco and Tunisia become the 25th and 26th teams to qualify for the 2018 FIFA World Cup ???? pic.twitter.com/GLngXUndB8

