تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم.. وموقف المقاعد المتبقية.. وموعد القرعة‎

مع ختام التصفيات الأفريقية، مساء السبت، تحددت هوية 26 من أصل 32 منتخبا من المشاركين في كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

وتقام قرعة كأس العالم، في الأول كانون الأول/ديسمبر المقبل على أن تقام البطولة ذاتها خلال الفترة بين الـ 14 من حزيران/يونيو والـ15 من تموز/يوليو.

وتأهلت عشرة منتخبات من أوروبا إلى المونديال، وهي: روسيا الدولة المنظمة وألمانيا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا وبلجيكا وبولندا وصربيا وأيسلندا.

Morocco and Tunisia become the 25th and 26th teams to qualify for the 2018 FIFA World Cup ???? pic.twitter.com/GLngXUndB8 — B/R Football (@brfootball) November 11, 2017

وتتأهل أربع فرق أوروبية أخرى إلى كأس العالم من خلال الملحق الفاصل الذي يجمع كرواتيا مع اليونان (مباراة الذهاب 4-1 لصالح كرواتيا) وأيرلندا الشمالية مع سويسرا (مباراة الذهاب 1-0 لسويسرا)، والدنمارك مع أيرلندا (مباراة الذهب تعادل سلبي)، والسويد مع إيطاليا (مباراة الذهاب 1-0 لصالح السويد).

وصعد أربعة منتخبات من قارة أمريكا الجنوبية للمونديال وهي: البرازيل وأوروغواي والأرجنتين وكولومبيا، فيما تلتقي بيرو مع نيوزيلندا في ملحق فاصل لتحديد متأهل أخر من بينهما.

وبلغت خمسة منتخبات أفريقية المونديال، وهي نيجيريا ومصر والسنغال والمغرب وتونس.

وحجزت أربعة منتخبات آسيوية مقعدها في كأس العالم وهي: السعودية واليابان وإيران وكوريا الجنوبية، فيما تلتقي أستراليا مع هندوراس في دور فاصل ويتأهل الفائز منهما إلى روسيا.

كما صعدت ثلاثة منتخبات من تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) للمونديال وهي: المكسيك وكوستاريكا وبنما.