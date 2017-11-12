إعلان مواعيد 7 جولات من الدور الثاني للدوري السعودي.. وهذا موعد كلاسيكو الهلال والاتحاد

إعلان مواعيد 7 جولات من الدور الثاني للدوري السعودي.. وهذا موعد كلاسيكو الهلال والاتحاد

المصدر: فريق التحرير

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات الدوري الثاني من الدوري السعودي للمحترفين، للجولات من 14 إلى 40، والذي سينطلق بعد نهاية الدور الأول بتاريخ 14 ديسمبر.

ووفقًا لما ذكره الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر، فقد أكّدت اللجنة أن مواعيد مباريات الجولات من 21 إلى 26 ستصدر بعد نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا 2018، المقررة في 6 ديسمبر المقبل، وذلك لمعرفة مواعيد الفرق السعودية المشاركة في البطولة.

ووفقًا للجدول فإن كلاسيكو ناديي الهلال والاتحاد في الدور الثاني من الدوري السعودي سيكون يوم السبت 13 يناير 2018 على استاد الملك فهد عند الساعة 8 مساءً.

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