إعلان مواعيد 7 جولات من الدور الثاني للدوري السعودي.. وهذا موعد كلاسيكو الهلال والاتحاد

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات الدوري الثاني من الدوري السعودي للمحترفين، للجولات من 14 إلى 40، والذي سينطلق بعد نهاية الدور الأول بتاريخ 14 ديسمبر.

ووفقًا لما ذكره الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر، فقد أكّدت اللجنة أن مواعيد مباريات الجولات من 21 إلى 26 ستصدر بعد نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا 2018، المقررة في 6 ديسمبر المقبل، وذلك لمعرفة مواعيد الفرق السعودية المشاركة في البطولة.

#لجنة_المسابقات تعلن جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين للجولات من 14-20https://t.co/tQ54sjt81I pic.twitter.com/MSLjQujjGe — الاتحاد السعودي (@saudiFF) November 12, 2017

ووفقًا للجدول فإن كلاسيكو ناديي الهلال والاتحاد في الدور الثاني من الدوري السعودي سيكون يوم السبت 13 يناير 2018 على استاد الملك فهد عند الساعة 8 مساءً.