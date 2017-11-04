الفيصلي يفوز على أحد ويعود لطريق الانتصارات.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي

الفيصلي يفوز على أحد ويعود لطريق الانتصارات.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي

المصدر: د ب أ

عاد فريق الفيصلي لطريق الانتصارات في الدوري السعودي بتغلبه على أحد 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في المرحلة التاسعة من الدوري.

وسجل أهداف الفيصلي إسلام سراج في الدقيقة 19 ولويس جوستافو من ركلة جزاء في الدقيقة 42 وإيجور روسي في الدقيقة 48 ، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لأحد محمد عطية عيسى في الدقيقة 36.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد أحد عند خمس نقاط في قاع الترتيب.

ويعد هذا الفوز هو الأول للفيصلي بعد الخسارة في الجولتين الماضيتين وهو الفوز الخامس للفريق مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة لأحد هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين.

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