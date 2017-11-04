مصطفى فتحي والحضري يقتربان من نهاية مشوارهما في الدوري السعودي

يبدو أن مسيرة مصطفى فتحي وزميله الحارس عصام الحضري شارفت على النهاية مع نادي التعاون السعودي، بعد أن ضربت الإصابة المهاجم، في حين يتلقى الحضري عددًا كبيرًا من الأهداف، وهو ما يُغضب جماهير الفريق.

فقد تجددت إصابة مصطفى فتحي، ليغيب شهرين جديدين عن الملاعب، وهو الأمر الذي يدفع إدارة التعاون إلى التخلي عنه والبحث عن مهاجم بديل، علمًا أن المهاجم المصري يلعب بنظام الإعارة قادمًا من الزمالك، في حين انتقل الحضري إلى التعاون بنظام الشراء قادمًا من وادي دجلة لموسم واحد، لكن الفريق تلقى 14 هدفًا في 9 مباريات ويحتل المركز التاسع على لائحة الترتيب.

وسجل مصطفى فتحي هدفين فقط مع التعاون، وكانا في أول جولتين أمام الفتح والهلال، ليفشل في إضافة أي هدف إلى رصيده بعد ذلك.