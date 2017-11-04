مشجعون يحذرون أراورا ريد قبل مواجهة نادي الهلال السعودي (صور)

وجهت جماهير سعودية منافسة لنادي الهلال تحذيرات شديدة لنادي أوروا الياباني قبل أيام قليلة من مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاءت تلك التحذيرات في صورة رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ مع رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم آل خليفة، حيث قالوا إن هناك خططًا لسلب الكأس لصالح الهلال.

كما شهد حساب النادي الياباني مؤخرًا حضورًا مكثفًا لشرح استعدادات الهلال والخطط وتفنيد استراتيجيات المدرب رامون دياز.

وشهد حساب النادي الياباني بث صور عديدة لاجتماع آل الشيخ مع رئيس الاتحاد الآسيوي موجهين حديثهم لإدارة النادي الياباني بضرورة الانتباه لما سيحدث.

ويستعد الهلال لمواجهة فريق أوراوا ريد الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 18 من الشهر الحالي على أن يتجدد اللقاء في الرياض يوم 25 من الشهر ذاته.

وهذا النهائي الثاني للهلال في ظرف 3 سنوات، إذ سبق أن صعد لنهائي العام 2014، قبل أن يخسر 1/0 أمام ويسترن سيدني وانديريرز.

وحصد الهلال اللقب مرتين في تاريخه وكانتا العام 1992 و2000.