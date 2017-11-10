مباراة السعودية والبرتغال.. تقدم أبناء لشبونة على “الأخضر” بهدفين نظيفين (فيديو)

تلقّى المنتخب السعودي هدفًا في شباكه عن طريق اللاعب مانويل فيرناندي، خلال مباراة السعودية والبرتغال الودية المقامة في العاصمة لشبونة.

وأحرز مانويل فيرناندي الهدف في الدقيقة الـ 32 بعد أن استقبل عرضية أرضية، أسكنها على يسار محمد العويس.

٣٢’ المنتخب السعودي يستقبل الهدف الأول في شباكه عن طريق اللاعب مانويل فيرنانديز ١-٠#السعودية_البرتغال #دوري_بلس pic.twitter.com/Avc2kCh3pd — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وأضاف غونكالو غويديس الهدف الثاني في الدقيقة 52.

٥٢’ المنتخب البرتغالي يعزز تقدمه بهدف ثاني في شباك منتخبنا الأخضر ٢-٠#السعودية_البرتغال#دوري_بلس pic.twitter.com/gMIUG3h5OV — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

ويأتي هذا اللقاء في إطار استعداد المنتخبين السعودي والبرتغالي للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقررة إقامتها في روسيا العام المقبل.