مباراة السعودية والبرتغال.. تقدم أبناء لشبونة على “الأخضر” بهدفين نظيفين (فيديو)

مباراة السعودية والبرتغال.. تقدم أبناء لشبونة على “الأخضر” بهدفين نظيفين (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

تلقّى المنتخب السعودي هدفًا في شباكه عن طريق اللاعب مانويل فيرناندي، خلال مباراة السعودية والبرتغال الودية المقامة في العاصمة لشبونة.

وأحرز مانويل فيرناندي الهدف في الدقيقة الـ 32 بعد أن استقبل عرضية أرضية، أسكنها على يسار محمد العويس.

وأضاف غونكالو غويديس الهدف الثاني في الدقيقة 52.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استعداد المنتخبين السعودي والبرتغالي للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقررة إقامتها في روسيا العام المقبل.

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