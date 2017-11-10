مباراة السعودية والبرتغال.. العارضة تنقذ الأخضر من أول الأهداف (فيديو)

أنقذت العارضة مرمى محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي، خلال مباراة السعودية والبرتغال الودّية، والمقامة في العاصمة لشبونة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استعداد المنتخبين السعودي والبرتغالي للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقررة إقامتها في روسيا العام المقبل.

تهديد أول خطير من المنتخب البرتغالي، لكن القائم يساند الأخضر ويمنع الهدف الأول للبرتغال#السعودية_البرتغال#دوري_بلس pic.twitter.com/lCdyu8ohSR — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وقرر إدغاردو باوزا، المدير الفني للمنتخب السعودي، الدفع بالحارس محمد العويس في حراسة مرمى “الأخضر”، خلال مباراة السعودية والبرتغال الودية، التي تقام في العاصمة البرتغالية لشبونة.

كما دفع “باوزا” بسالم الدوسري، وهزاع هزاع في الهجوم.

وفيما يلي التشكيلة كاملة:

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: محمد البريك، أسامة هوساوي، معتز هوساوي، عمر هوساوي.

الوسط: ياسر الشهراني، عبدالملك الخيبري، عبدالله عطيف، يحيى الشهري.

الهجوم: سالم الدوسري، هزاع الهزاع.