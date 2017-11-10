تركي آل الشيخ: هناك جريمة رشوة داخل المنتخب السعودي وسأعلن عنها قريبًا (فيديو)

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية عن اكتشاف جريمة “رشوة”، داخل معسكر المنتخب السعودي، وأخذ لاعب بطريقة “دق الخشوم”.

ورفض آل الشيخ الكشف عن الحالة، مؤكدًا أنها ستكون على طاولة هيئة الرقابة والتحقيق.

#اكشن_يا_دوري

رئيس هيئة الرياضة #تركي_ال_الشيخ يعلن عن رشوة داخل معسكر المنتخب وأخذ لاعب بطريقة “دق الخشوم” — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وقال “آل الشيخ” في مداخلة هاتفية ببرنامج “أكشن يا دوري” عن التجاوزات الإعلامية في حقه: “لم أكن أريد أن أصل لهذا المستوى من الوضوح، واللبيب بالإشارة يفهم، ولكنهم لم يفهموا”.

وأضاف: “الرياضة السعودية خط أحمر، والأمير سلطان بن فهد كان طيبًا إزاء بعض التجاوزات، لكنني لن أكون كذلك، ولن نقبل أي إهانة للمؤسسات الرياضية وسنتخذ الإجراءات القانونية ضدها.. ولن يهزنا أي هاشتاغ”.

وتابع:”المسألة ليس إهانة لأشخاص، ولكنها “حق” لكيان وأشخاص.. ولن نسمح بأي تجاوزات بعد اليوم “، والموس على كل الرؤوس”.

وأضاف: “أقول لرئيس الأهلي، إذا أردت أن تبقى على رئاسة النادي سندعمك، لكنك تحتاج للسيطرة على مركز ناديك الإعلامي”.

ورفض “آل الشيخ” هجوم الجماهير الأهلاوية عليه قائلًا: “عتب الأهلاويين لا يجب أن يكون عليّ، أو على عادل عزت ،بل على من اخترق معسكر المنتخب وسافر بالعويس إلى الخارج”.

واختتم “آل الشيخ” تصريحاته قائلًا: “سيكون هناك وجه آخر لهيئة الرياضة بعد الاستعانة بأحمد الفهد ضد الرياضة السعودية، وأقول للمتجاوزين، أنتم وأحمد الفهد أصغر من أن تفعلوا شيئًا ضد الرياضة السعودية”.

#أكشن_يا_دوري#تركي_آل_الشيخ: عتب الأهلاويين لا يجب أن يكون عليّ أو على رئيس اتحاد الكرة، بل على من اخترق معسكر المنتخب وسافر بالعويس إلى الخارج pic.twitter.com/3qGQfNAw6z — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

بيان قضايا الفساد.

في نفس السياق أعلن “تركي آل الشيخ” انتهاء التحقيق في ثلاث قضايا تمت إحالتها خلال الفترة الماضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وشدّد على أنه مراقب للأوضاع الرياضية عن كثب، ومنها أحوال نادي النصر، مطالباً إدارته بالمحافظة على المكتسبات، فيما كشف عن دراسة لمنح أندية: الباطن، والاتحاد، وأحد، مساعدات مادية.

معالي رئيس مجلس إدارة #الهيئة_العامة_للرياضة يعلن انتهاء التحقيق في ثلاث قضايا تمت إحالتها خلال الفترة الماضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق pic.twitter.com/MZtxVzA248 — هيئة الرياضة (@gsaksa) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وعن القضايا الثلاث، أكد “آل الشيخ” في بيان رسمي أنه لن ينجو أي فاسد من العقوبة، وأن الفاسدين في الوسط الرياضي سنتذكرهم كثيراً (سيوحشونا) كما جاء في بيان هيئة الرياضة، ووفقاً لما تم التوصل إليه جاءت النتائج على النحو الآتي:

أولاً: بالنسبة لنادي الرائد:

ثبت وجود جريمة تزوير واستعمال الأوراق المزوَّرة في اتفاقي جدولة المستحقات المالية، ومقدم عقود للموسم الرياضي 2016-2017 للاعبيْن سلطان السوادي، وحسين الشويش.

والمتهمان هما:

السكرتير في النادي أحمد عثمان الحسن حمد، الذي اعترف أنه قام بإعداد التسويتين والتوقيع عليهما بدلاً من اللاعبين، وأمين صندوق النادي، كما اعترف أن رئيس النادي فوَّضه بالتوقيع عنه على التسويتين، وأن كل ذلك تم بعلم وتوجيه من رئيس النادي.

أما المتهم الثاني فهو رئيس النادي السابق عبدالعزيز بن عبدالله التويجري، الذي ثبتت عليه دلائل وقرائن تُدينه، وتثبت علمه بالمخالفات، وتوجيهه سكرتير النادي للقيام بهذا الفعل، كما أنه أقرَّ بتفويضه السكرتير بالتوقيع نيابة عنه على التسويتين، وذلك مخالفة للمادتين 37 و38 من اللائحة الأساسية للأندية، التي حصرت التفويض في نائب الرئيس.

ثانياً: في موضوع الاتحاد.

ثبت لدى الجهات المختصة تزوير في المستحقات المالية للاعبيْن: هاني الناهض، وسلمان الصبياني

واعترف بالتزوير كل من:

١- عضو مجلس الإدارة ومحامي النادي أيمن آل عوض.

٢- سكرتير كرة القدم الأمين عوض خير السيد.

واعترفا أنهما قاما بإعداد التسويتين وطباعتهما بعلم وتوجيه رئيس نادي الاتحاد، وشاركهما بذلك المقداد محمد الفضل، الذي يعمل في مؤسسة رئيس النادي.

والمتهمون الذين ثبتت عليهم قرائن ودلائل حيال مشاركتهم في التزوير هم:

رئيس النادي أنمار الحايلي.

والمقداد محمد الفضل.

وعمر الزهراني، الذي يعمل في النادي على الرخص الآسيوية.

ثالثاً: ثبت لدى الجهة المختصة في قضية اللاعب محمد العويس دخول مبلغ 8.5 مليون ريال إلى حسابه على دفعتين، وتم تحديد بعض مصادر تلك الأموال، وجارٍ استكمال التحقيق في المصدر الآخر.

والدفعة الأولى أُدخلت في حساب العويس عن طريق (تركي الزهراني)، الذي تلقَّى المبلغ من أحد لاعبي نادي الأهلي (تيسير الجاسم).

والدفعة الثانية تلقَّاها نقداً من أحد أعضاء شرف النادي الأهلي قبل دخول اللاعب في الفترة الحرة بتاريخ 28-7-2016، إذ إن الفترة الحرة للاعب تبدأ في 25-1-217، وهذا خلاف ما ذكره اللاعب محمد العويس أثناء التحقيق السابق معه، حيث ذكر أن المبالغ وردت إليه من والده.

وستتولَّى الجهات المختصة معالجة الجرائم والمخالفات التي تقع تحت سلطتها وصلاحياتها، أما المخالفات الرياضية فستتم إحالتها إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم للتعامل معها، بحسب الأنظمة والقوانين الرياضية.