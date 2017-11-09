تركي آل الشيخ يكشف كواليس أزمة محمد العويس.. ويحذر: كل فاسد في الرياضة “هيوحشنا”

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، عن القصة الكاملة لقضية محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي.

وقال آل الشيخ في مداخلة هاتفية ببرنامج “أكشن يا دوري”: إن التحقيقات أثبتت أن محمد العويس تلقى 5 ملايين ريال قبل دخوله الفترة الحرة من عضو شرف للنادي الأهلي، وليس من والده كما قال في التحقيقات السابقة”.

وأوضح: “المبلغ الذي أدخل إلى حساب محمد العويس قبل دخوله إلى الفترة الحرة كان عن طريق تركي الزهراني، الذي تلقاها من اللاعب تيسير الجاسم”.

وانتهت قضية محمد العويس بالتصالح بين الشباب والأهلي قبل صدور القرار من مركز التحكيم، الشباب راضٍ بالتسوية التي توصل لها مع الأهلي، انتهت الأزمة أخيرًا”.

وشهدت قضية الحارس، عقب انتقاله من نادي الشباب للأهلي، عقبات جمة كان آخرها إيقافه عن اللعب 6 أشهر.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد أعلن عن إعادة التحقيق في القضية ما لم يتوصل الناديان لتفاهم، وهو ما قد تم.

إدانة أنمار الحائلي والتويجري “رياضيًا”

وعن قضية أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي السابق، وعبدالعزيز التويجري رئيس الرائد السابق، قال رئيس هيئة الرياضة: إن الحائلي والتويجري ثبتت إدانتهما، رياضيًا.

وتابع: “ثبت وجود تزوير في أوراق لاعبي الرائد بسبب سكرتير النادي، واعترف أمين صندوق النادي والسكرتير بعلم وتوجيه من رئيس النادي”.

وأضاف: “أنمار الحائلي مدان في قضية تزوير المخالصات المالية في نادي الاتحاد”.

وأعلنت هيئة الرقابة والتحقيق، في المملكة العربية السعودية، براءة أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي السابق، وعبد العزيز التويجري رئيس الرائد السابق من التهم الموجهة إليهما.

وقال الإعلامي وليد الفراج في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات المصغر تويتر:” ‏بعد تحقيقات الرقابة والتحقيق: إعلان براءة أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السابق، وعبدالعزيز التويجري رئيس الرائد السابق من كافة التهم الموجهة إليهما.

تحذير للنصر ومساعدات للباطن والاتحاد

وتحدث آل الشيخ عن نادي النصر السعودي قائلًا: “أتابع الوضع المالي لنادي النصر وأرجو من إدارة النادي التحرك لحل المشاكل”.

ورفض رئيس هيئة الرياضة تقديم مزيد من التوضيح قائلًا: “أتمنى من الإدارة الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في الأيام الماضية”.

وأشار آل الشيخ إلى أن هيئة الرياضة تدرس تقديم مساعدات مالية لأندية الاتحاد والباطن وأحد، للخروج من أزمتها المالية.

واختتم آل الشيخ تصريحاته قائلًا: “كل فاسد في الرياضة هيوحشنا أيا من كان”.