قضية محمد العويس تتصاعد.. بماذا غرّد الإعلامي أحمد الشمراني؟ ولماذا حذف تغريداته؟‎

حذف الإعلامي أحمد الشمراني تغريدتين له على صفحته بموقع التدوينات المصغر “تويتر”، بعدما تسببت في جدل كبير بالشارع الرياضي السعودي.

وقال الشمراني في تغريداته المحذوفة: “إذا اعتبروا سلفة وكيل اللاعب لموكله، وتحويل اللاعب لوكيله شراكة في الفساد، فماذا نسمي قرار اتحاد منتخب ومرجعيته مركز التحكيم الرياضي بنظامية انتقال العويس للأهلي، بعد سلسلة تحقيقات تمت الاستعانة فيها بخبير أجنبي، أليس فيها فساد بل شبهة فساد .. فقط أسأل “.

وأضاف: “من حقق وقرر نظامية انتقال العويس للأهلي هو الاتحاد السعودي لكرة القدم وليس اتحاد لعبة أخرى، ومن نقض القرار إذا كان واثقًا لماذا يمنع الأهلي من اللجوء للفيفا؟”.

يذكر أن هيئة الرياضة قد أدانت الأهلي في قضية انتقال حارسه محمد العويس للنادي، قادمًا من الشباب.

وطرح المغردون تساؤلا عن سبب حذف الشمراني لتغريداته‎، مطالبين الإعلامي السعودي بالكشف عن موقفه من القضية، ولماذا طرح هذه الأسئلة، ولماذا حذفها مرة أخرى؟

وفي نفس السياق، دشنت جماهير الأهلي هاشتاغًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر حمل عنوان “كأس العالم حايوحشنا”، وذلك على خلفية إدانة الأهلي في قضية الحارس محمد العويس.

وظهر الهاشتاغ ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة، حيث قالت جماهير النادي الحداوي إن إدارتها ستلجأ للفيفا لحفظ حقوق النادي في قضية الحارس محمد العويس.

ونشر أحد المغردين تغريدة قال فيها :” ‏⁧‫#كأس_العالم_حيوحشنا.. ‏تواصلت هاتفيًا قبل قليل مع المحامي التونسي الشهير فرجاني المساكني والاختصاصي بقضايا الرياضة والفيفا ، ذكر لي حرفيًا ” رياضتكم مهددة بالتجميد والحرمان من المونديال بسبب قضية العويس “.