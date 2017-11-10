رئيس الاتحاد السعودي يجتمع مع وفد رابطة الدوري الإسباني لتفعيل اتفاقية الشراكة والاحتراف (صور)

عقد عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، جلسة مع ممثلي رابطة الدوري الإسباني “لا ليغا”، في العاصمة البرتغالية لشبونة، لإتمام إجراءات الشراكة التي سبق ووقَّعها اتحاد الكرة مع الرابطة الإسبانية في أكتوبر الماضي.

وأصدر الاتحاد السعودي بيانًا قال فيه: “تركزت المباحثات خلال الاجتماع على تفعيل بنديْن مهميْن في إطار الشراكة المشار إليها، واللذين يهدفان إلى تطوير قدرات اللاعب السعودي، ورفع كفاءته الاحترافية من خلال إعارة عدد من لاعبي المنتخب للاحتراف في الدوري الإسباني، فضلًا عن تفعيل مشروع اللاعبين من مواليد المملكة عبر برنامج مشترك”.

وأضاف البيان: “من المنتظر أن يتم اختيار عدد من لاعبي المنتخب الأول لترتيب عملية إعارتهم للاحتراف في الدوري الإسباني بدرجتيه الأولى والثانية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلى جانب تفعيل مشروع اللاعبين مواليد المملكة من خلال إيفاد مدربين إسبان متخصصين في اكتشاف المواهب، ليتولّوا الإشراف على اللاعبين مواليد المملكة في معسكرين سيُقامان في مدينتي الرياض وجدة، بهدف اختيار أفضل العناصر من بينهم للالتحاق بمعسكر إعدادي في إسبانيا”.

????| رئيس الاتحاد السعودي يجتمع في لشبونة مع وفد رابطة “لا ليغا” الإسبانية لتفعيل اتفاقية الشراكة لاحتراف لاعبي المنتخب وتفعيل مشروع المواليد. pic.twitter.com/0X6LmmgxST — الاتحاد السعودي (@saudiFF) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

ووفقًا للاتفاقية من المقرر أيضًا أن يقوم عدد من مدربي الأندية الإسبانية بزيارة المملكة لمتابعة دوري المحترفين السعودي لجمع معلومات عن لاعبي المنتخب، من خلال مشاهدتهم على أرض الواقع مع أنديتهم ليتم ترشيح الأفضل منهم للاحتراف في الدوري الإسباني.

كما تنص الاتفاقية على أن يتابع 24 من مدربي الدوري الإسباني (9 من الدرجة الأولى، و13 من الثانية) في الملعب الذي ستقام عليه مباراة السعودية والبرتغال الودية الليلة، لمتابعة مجموعة اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب السعودي أمام نظيره البرتغالي.