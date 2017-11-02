عادل عزت: باوزا المسؤول الأول عن اختيارات المنتخب السعودي

أكد عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن الأرجنتيني إدغاردو باوزا، مدرب المنتخب السعودي الأول هو الوحيد الذي يحدد اللاعبين المنضمين لصفوف الفريق.

وأشار عزت، في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام السعودية، إلى أن باوزا تابع مباريات كثيرة في الدوري السعودي للمحترفين في الفترة الماضية، لتحديد الأصلح للتواجد ضمن معسكر الفريق الإعدادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ووجّه عزت رسالة لمحمد السهلاوي، مهاجم فريق النصر السعودي، الذي استبعد من قائمة الفريق المعلنة، حيث قال: “أقول للسهلاوي وجميع اللاعبين إن المنتخب مفتوح للجميع، وأطالبهم بالمزيد من الجهد والاحترافية للانضمام إلى المنتخب”.

وتابع: “اتفقت مع رئيس نادي الهلال السعودي ومدرب المنتخب أن يعود لاعبو الهلال إلى الرياض بعد مباراة المنتخب مباشرة بطائرة خاصة تكفلنا بها”.

وأضاف: “نقف مع الهلال في مشاركته الآسيوية، ومستبشرون خيرًا بأنه سيحقق اللقب، ويمثل المملكة في كأس العالم للأندية”.

وغادرت بعثة المنتخب السعودي إلى البرتغال، اليوم، لإقامة معسكر إعدادي ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في روسيا العام المقبل.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مواجهات ودية أمام منتخبات لاتفيا والبرتغال وبلغاريا في السابع والعاشر و13 من الشهر الجاري.