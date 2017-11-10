إدغاردو باوزا: هذه هي مشكلة لاعبي الإمارات والسعودية

قال إدغاردو باوزا مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إن مشكلة لاعبي كرة القدم في السعودية أنهم لم يحظوا بنفس القدر من التأهيل الكروي مقارنة باللاعبين في أوروبا وأمريكا الجنوبية، الذين يبدأون التأهيل في سن الخامسة وتصبح لديهم أفكار واضحة عن اللعبة في سن الـ15.

وأكد باوزا، خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية، بالقول: “هذه المشكلات أيضاً موجودة في الإمارات العربية، ورغم ذلك اللاعبون مؤهلون بشكل جيد فنياً، لكننا سنعمل انطلاقًا من الجانب التكتيكي خلال الأشهر الثمانية المتاحة لنا”.

وأضاف: “نأمل أن يصل المنتخب السعودي إلى المونديال على الأقل بحالة أفضل من الوقت الحالي”، مشيراً إلى أن ما يميز الفريق هو أنه “لا يعتمد على نجم بعينه، بعيداً عن وجود لاعبين جيدين داخله”.

وأشار إلى أنه خلال فترة الشهرين اللذين تولّى خلالها مسؤولية “الأخضر”، يسعى إلى جعل الفريق “أكثر قوة، بعيداً عن هوية المنافس، وأن يقدم اللاعبون مباراة جيدة”.

وكانت المباراة الوحيدة التي قاد فيها “باوزا” المنتخب السعودي، أمام لاتفيا وانتهت بفوز السعودية 2-0 وخلالها لعب المدرب بالطريقة التقليدية 4-4-2، رغم أنه سيغيّر من طريقة لعبه هذه الليلة، نظراً لحجم المنافس، وينتظر أن يدفع بخمسة لاعبين في الدفاع.

ولم يتوصل المدرب بعد لطريقة اللعب المثالية مع السعودية، نظراً لأنه يتوقع أن يلعب بشكل مختلف أيضاً في وديته المقبلة أمام بلغاريا الإثنين المقبل.

وعن هدف المنتخب السعودي في المونديال، قال “باوزا” إن الهدف هو اجتياز دور المجموعات.

وأضاف: “سنكثف جهودنا خلال الأشهر الثمانية المقبلة، لأننا بالتأكيد سنواجه فريقين من الكبار” في دور المجموعات، مضيفاً أن السرَّ يكمن في الجانبين “التكتيكي والبدني”، لأنهما سيقودان المنتخب لتحقيق هذا الهدف في البطولة التي تضم أفضل 32 منتخباً على مستوى العالم.

كما أشار إلى أنه سينظم أيضاً برنامجًا لتغذية اللاعبين، وكذلك مواعيد نومهم وراحتهم، للحصول على أفضل مردود في المونديال.

وعمّا إذا كانت قرعة المونديال ستُوقع السعودية مع المنتخب الأرجنتيني، الذي قاده “باوزا” حتى يونيو (حزيران) من هذا العام، قال المدرب: “سأبلغ اللاعبين إن عليهم الدفاع بشكل جيد، وعدم ترك مساحات، ومحاولة الدفاع سريعاً عندما يمتلك (ليونيل) ميسي الكرة، لأنه لاعب قادر على خلخلة الدفاعات بشكل جيد للغاية”.