قبيل ساعات من انطلاقها.. ماذا قال مدرب المنتخب السعودي عن مباراة البرتغال؟

أكد الأرجنتيني إدغاردو باوزا المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، الخميس، عن تطلعه لتقديم مباراة رائعة أمام منتخب البرتغال في اللقاء الودي الذي سيقام بينهما اليوم الجمعة، مؤكدًا أنه يسعى لبناء منتخب قوي يكون له هوية كونه في بداية العمل ولديه مشوار طويل.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استعداد المنتخبين السعودي والبرتغالي للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا العام المقبل.

وقال باوزا، في حديثه عبر المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس: “أتمنى تقديم عمل إيجابي مع المنتخب السعودي تكون ثمرته حضورًا مميزًا في كأس العالم ومصحوبا بنتائج إيجابية”.

وعن غياب النجم البرتغالي الدولي كرستيانو رونالدو عن تشكيلة منتخب بلاده قال باوزا: “سيغيب عدد من اللاعبين في صفوف المنتخب البرتغالي وليس رونالدو فقط، لكن يبقى منتخب البرتغال يملك لاعبين جيدين يستطيعون ملء مكانه فهو منتخب قوي لذلك اخترنا اللعب معه فمثل هذه المواجهة سنجني منها فوائد كبيرة”.

وعن هدفه من المشاركة في كأس العالم قال مدرب منتخب السعودية: “الهدف الحالي تجاوز مرحلة المجموعات وهناك سنأخذ خطوة ثانية في تنمية أهدافنا التي تتمحور في تشريف الكرة السعودية وتقديم أفضل أداء”.

من جانبه، أكد قائد المنتخب السعودي أسامة هوساوي على أهمية مواجهة منتخب البرتغال التي تأتي في إطار البرنامج الإعدادي”، مؤكدا أن “الجميع يسعى لتحقيق الأهداف الفنية المبنية من قبل المدير الفني”.

في المقابل، أكد لاعب وسط المنتخب السعودي تيسير الجاسم أن جميع لاعبي المنتخب يتطلعون لمواجهة البرتغال الودية باهتمام بالغ لما ستحمله من قيمة فنية عالية، مشيراً إلى أنها ستعود بالفائدة الكبيرة على المنتخب.

وقال الجاسم: “مثل هذه المواجهات تستغل في جوانب عدة إذ انها ترفع من القيمة الفنية وتعززها بطريقة إيجابية عالية، وكذلك محطة للوقوف على الأخطاء، لذا نتطلع لتحقيق الفائدة العالية”.

وعن تحقيق الفوز في هذه المواجهة قال: “المنتخب السعودي لا تنقصه ثقافة الفوز لكننا سنعمل على تعزيزها في كل مباراة نخوضها، فطموح اللاعب في كل مباراة يلعبها الفوز فإذا فقد هذا الطموح أصبح التنافس بلا قيمة لذلك فإن أي مواجهة نلعبها حتى وإن كانت ودية فطموحنا وهدفنا الفوز فيها”.