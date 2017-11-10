قضية جديدة تربك إدارة نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي النصر تلقت من لجنة الانضباط التابعة للفيفا خطابًا يُلزم النادي بدفع مبلغ 4 ملايين ريال سعودي أي ما يقارب مليون و100 ألف يورو للاعب السابق في الفريق رافائيل باستوس.

وبحسب ما نقلت صحيفة “عين اليوم” فإن محكمة التحكيم الرياضي “كاس” كانت قد أصدرت حكمًا نافذًا بذلك الموسم الماضي.

وارتدى البرازيلي باستوس قميص النصر منتصف موسم 2013 مدة سنتين ونصف ولم يكمل من عقده مع النصر إلا موسمًا واحدًا فقط بعد استغناء المدرب كارينيو عن اللاعب آنذاك.

وكانت شائعات قد انتشرت في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول خصم 6 نقاط من رصيد النصر بسبب قضية النادي مع نادي فلامنغو البرازيلي.

الجدير بالذكر أن الإدارة لم تتوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي البرازيلي حول جدولة المبلغ حتى الآن.