حقيقة خصم 6 نقاط من نادي النصر السعودي

تسببت تغريدة للمحامي البرازيلي المعروف ،ماركوس موتا، في إثارة الجدل في الشارع الرياضي السعودي، حيث دشن سعوديون هاشتاغ #خصم_6نقاط_من_النصر، وسط سجالات واسعة بين مشجعي أندية المملكة، حول صحة القرار، أو كونها إشاعة وحرب نفسية.

وغرّد موتا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر كاشفًا عن قرار صدر من “الفيفا”، ضد أحد الأندية ،التي لم يحددها بخصم ست نقاط من رصيده داعيًا الجماهير لتوقع من هو النادي.

الجماهير السعودية ربطت بين تغريدته، وبين رفض نادي فلامنغو جدولة مستحقاته من وراء بيع نجمه هيرناني للنصر السعودي عام 2014 ،ومطالبته بالملايين الثلاثة نقدًا.

وانتشر هاشتاغ حمل عنوان “خصم 6 نقاط من النصر” حيث دخل في قائمة الأكثر تداولًا خلال الساعات القليلة الماضية.

Decisão que acaba de sair do forno da FIFA. Adivinhem quem é o sancionado? Fresh decision from FIFA. Guess who has been sanctioned? pic.twitter.com/BcJRZ9GcZP

— Marcos Motta (@mottamarcos) November 8, 2017