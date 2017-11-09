حقيقة خصم 6 نقاط من نادي النصر السعودي

تسببت تغريدة للمحامي البرازيلي المعروف ،ماركوس موتا، في إثارة الجدل في الشارع الرياضي السعودي، حيث دشن سعوديون هاشتاغ #خصم_6نقاط_من_النصر، وسط سجالات واسعة بين مشجعي أندية المملكة، حول صحة القرار، أو كونها إشاعة وحرب نفسية.

وغرّد موتا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر كاشفًا عن قرار صدر من “الفيفا”، ضد أحد الأندية ،التي لم يحددها بخصم ست نقاط من رصيده داعيًا الجماهير لتوقع من هو النادي.

الجماهير السعودية ربطت بين تغريدته، وبين رفض نادي فلامنغو جدولة مستحقاته من وراء بيع نجمه هيرناني للنصر السعودي عام 2014 ،ومطالبته بالملايين الثلاثة نقدًا.

وانتشر هاشتاغ حمل عنوان “خصم 6 نقاط من النصر” حيث دخل في قائمة الأكثر تداولًا خلال الساعات القليلة الماضية.

Decisão que acaba de sair do forno da FIFA. Adivinhem quem é o sancionado? Fresh decision from FIFA. Guess who has been sanctioned? pic.twitter.com/BcJRZ9GcZP — Marcos Motta (@mottamarcos) November 8, 2017

ولم يرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم أي قرار بخصم نقاط من نادي النصر السعودي، على خلفية أزمة مستحقات نادي فلامنغو.

وطرح مغردون سعوديون تساؤلًا حول قدرة هيئة الرياضة على التدخل في الأزمة، كما حدث مع نادي الشباب السعودي مؤخرًا، فيما ذهب آخرون إلى أن حل أزمة الشباب مع “الفيفا”، هو تمهيد لإنقاذ النصر من قرار ربما يصدر بخصم نقاط من رصيده.