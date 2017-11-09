أندية السعودية والإمارات تطلب نقل مبارياتها مع ممثلي إيران وقطر إلى ملاعب محايدة

طلب الاتحادان السعودي والإماراتي لكرة القدم، نقل مباريات أندية البلدين في مسابقة دوري أبطال آسيا ،الموسم المقبل، إلى ملاعب محايدة، بدلًا من إقامته بشكل طبيعي على أرض كل نادٍ.

وبحسب “الاتحاد الرياضي” فإن الإمارات والسعودية رشحتا سلطنة عمان والأردن؛ من أجل استضافة مواجهات أندية البلدين.

وخاضت الأندية السعودية والإيرانية مباريات دوري أبطال آسيا ،الموسم الماضي، على ملاعب محايدة بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، فيما رفض الاتحاد الآسيوي طلبًا إماراتيًا بنقل مبارياته مع الأندية الإيرانية إلى ملاعب محايدة.

وجددت أندية الإمارات والسعودية نفس الطلب ،مع اقتراب انطلاق البطولة من جديد، وأضافت خوض مبارياتها مع الأندية القطرية، على خلفية أزمة مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لعلاقاتها مع قطر.

ونقلت أندية السعودية مبارياتها مع الأندية الإيرانية من قطر إلى الإمارات مع اندلاع أزمة المقاطعة.

وسبق أن رفض الاتحاد الآسيوي نقل مباريات منتخب ناشئي الإمارات من قطر، ما اضطر الأبيض إلى الانسحاب.

ومن المتوقع أن ينظر الاتحاد الآسيوي في الطلب السعودي الإماراتي سريعًا، خاصة أنه من المتوقع تصعيد الأزمة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وسبق أن نقل الاتحاد الآسيوي مباراتي كوريا الشمالية وماليزيا بتصفيات كأس آسيا إلى تايلاند ؛بسبب أزمة دبلوماسية بين البلدين.