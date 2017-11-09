إدارة نادي الوصل تتغيب عن جلسة مصالحة مع النصر الإماراتي

قال عبدالله الكعبي، مذيع قناة دبي الرياضية: “إن إدارة نادي الوصل تغيبت عن جلسة مصالحة، كان من المفترض أن تعقد ،اليوم الخميس، في مقر نادي النصر الإماراتي في مدينة دبي”.

واتفق الطرفان على جلسة مصالحة ؛لطي أزمات الفترة الماضية، وعلى رأسها الفيديو ،الذي ظهر خلاله نجما النصر كايو ودي ليما، واعتبرته إدارة النصر مسيئًا.

وقدم النصر شكوى ضد اللاعبين ،الذين أوقفتهما لجنة الانضباط، قبل أن يستأنف الوصل القرار؛ ليشارك النجمان في المباراة.

وقاد البرازيلي فابيو ليما فريقه الوصل للفوز في ديربي دبي، بعد أن سجل هدفين أمام النصر، لحساب الجولة السابعة من الدوري الإماراتي على استاد راشد في دبي.

ورفع الوصل رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن العين ،الذي يلاقي الوحدة، السبت، في حين تجمّد رصيد النصر عند 10 نقاط في المركز الخامس.