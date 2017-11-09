الكويتي محسن غانم العنزي يتمنى فوز أوراوا على نادي الهلال.. شاهد ما حدث في الاستوديو (فيديو)

تمنى الكويتي محسن غانم العنزي، محلل برنامج الديربي على قناة atv ومدير الكرة السابق بنادي القادسية الكويتي، فوز أورارا ريدز الياباني على الهلال السعودي بنهائي دوري أبطال آسيا.

جاءت تصريحات محسن غانم بعد أيام من إعلان عضو المركز الإعلامي بنادٍ كويتي أنه غير مضطر لتشجيع الهلال.

وأثار تصريح محسن غانم ردود فعل غاضبة حتى داخل ستوديو البرنامج؛ إذ اختلف معه الضيوف ومقدم الحلقة.

محسن غانم لـ #الديربي: إن شاء الله اوراوا يأخذ الكاس ! pic.twitter.com/clwXGd42rx — الديربي (@Alderby_ATV) November 7, 2017

وقال غانم إنه “شجع منتخب السعودية أمام اليابان في المباراة الحاسمة؛ لكنه غير مضطر لتشجيع الهلال، فالأمر هنا ليس له علاقة بالوطنية أو العروبة.

وتداول سعوديون عبر موقع التواصل تويتر، فيديو تصريحات محسن غانم بغضب وسخرية.

إلى ذلك، وصل الأرجنتيني “رامون دياز” مدرب الفريق الكروي الأول في نادي الهلال السعودي إلى مقر إقامة الفريق في العاصمة الإماراتية “أبوظبي”.

ويُقيم الهلال معسكرًا تدريبيًا في مدينة أبوظبي الإماراتية استعدادًا لخوض مباراة الذهاب للدور النهائي لدوري أبطال آسيا أمام فريق أوراوا الياباني، وهي المباراة المقررة يوم الـ 18 من نوفمبر 2017.

في السياق نفسه، تناقلت الجماهير السعودية، صورة لأحد مشجعي النادي الأهلي وهو يحمل لافتة “كلنا أوراوا” في إشارة لتشجيعه الفريق الياباني، الذي سيواجه الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا.

ومع اقتراب موعد ذهاب المباراة النهائية، تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مشجعي نادي الهلال السعودي، ومشجعي الأندية الأخرى التي تتمنى الفوز للفريق الياباني.

وأنشأت الجماهير السعودية رابطة لتشجيع أوراوا في المباراة النهائية؛ إذ أنشأت لها حسابًا عبر “تويتر” بلع عدد متابعيه نحو 10 آلاف متابع.